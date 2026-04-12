Треть россиян хотели бы получать пенсию в 50 тысяч рублей

2026-04-12T03:46+0300

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Треть россиян хотели бы получать пенсию в размере 50 тысяч рублей, при этом 4,3% отметили, что им хватило бы 25 тысяч рублей, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое есть у РИА Новости. "Чаще всего участники опроса в качестве желаемой пенсии указывали 50 тысяч рублей. Такой ответ дали 35,4% респондентов. 14,6% назвали 75 тысяч рублей, 20,7% — 100 тысяч рублей, 13,6% — 150 тысяч рублей, 4,1% хотели бы получать на пенсии до 200 тысяч рублей, а 7,3% — даже больше этой суммы. В свою очередь 4,3% хватило бы 25 тысяч рублей", - говорится в исследовании. Средний размер желаемой пенсии среди россиян, согласно опросу, составил 97 580 рублей. "При этом только 18,9% респондентов считают, что их пенсия будет соответствовать желаемой. А 46,4% предполагают, что она "скорее всего не будет соответствовать". В том, что она "точно не будет соответствовать", признались 34,7% опрошенных", - уточняется в материалах.

