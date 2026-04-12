Туркмения выступила за использование атомной энергии только в мирных целях - 12.04.2026, ПРАЙМ
Туркмения выступила за использование атомной энергии только в мирных целях
2026-04-12T07:11+0300
2026-04-12T07:24+0300
07:11 12.04.2026 (обновлено: 07:24 12.04.2026)
 
Туркмения выступила за использование атомной энергии только в мирных целях

Председатель Народного совета Туркмении Бердымухамедов: страна выступает за мирный атом

АШХАБАД, 12 апр – ПРАЙМ. Туркмения выступает за использование атомной энергии исключительно в мирных целях, заявил председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.
"Туркменистан выступает за использование атомной энергии только в мирных целях", – сказал Бердымухамедов на встрече с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в ходе визита в Австрию. Его слова приводит государственное информационное агентство TDH.
Гросси, в свою очередь, отметил, что МАГАТЭ высоко ценит приверженность Туркмении принципам мирного атома.
"В агентстве поддерживаются дальновидная политика и международные инициативы страны по укреплению энергетической и экологической безопасности", – сказал он.
На переговорах стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества. В частности, речь шла о взаимодействии в сфере здравоохранения. Как отметил Бердымухамедов, при поддержке МАГАТЭ в Туркмении внедряются современные методы диагностики и лечения заболеваний.
Отдельно стороны рассмотрели подготовку новой страновой рамочной программы на 2026-2030 годы, которая определит приоритеты технического сотрудничества в области ядерной медицины и повышения безопасности в различных отраслях экономики.
Бердымухамедов также предложил провести в Ашхабаде региональный форум высокого уровня, приуроченный к юбилейным датам подписания Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии и вступления Туркмении в МАГАТЭ.
 
