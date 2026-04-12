Туркмения выступила за использование атомной энергии только в мирных целях

https://1prime.ru/20260412/turkmenija-869090181.html

Туркмения выступает за использование атомной энергии исключительно в мирных целях, заявил председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы... | 12.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-12T07:11+0300

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869090181.jpg?1775967875

АШХАБАД, 12 апр – ПРАЙМ. Туркмения выступает за использование атомной энергии исключительно в мирных целях, заявил председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. "Туркменистан выступает за использование атомной энергии только в мирных целях", – сказал Бердымухамедов на встрече с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в ходе визита в Австрию. Его слова приводит государственное информационное агентство TDH. Гросси, в свою очередь, отметил, что МАГАТЭ высоко ценит приверженность Туркмении принципам мирного атома. "В агентстве поддерживаются дальновидная политика и международные инициативы страны по укреплению энергетической и экологической безопасности", – сказал он. На переговорах стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества. В частности, речь шла о взаимодействии в сфере здравоохранения. Как отметил Бердымухамедов, при поддержке МАГАТЭ в Туркмении внедряются современные методы диагностики и лечения заболеваний. Отдельно стороны рассмотрели подготовку новой страновой рамочной программы на 2026-2030 годы, которая определит приоритеты технического сотрудничества в области ядерной медицины и повышения безопасности в различных отраслях экономики. Бердымухамедов также предложил провести в Ашхабаде региональный форум высокого уровня, приуроченный к юбилейным датам подписания Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии и вступления Туркмении в МАГАТЭ.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, туркмения, австрия, ашхабад, рафаэль гросси, магатэ