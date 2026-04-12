В ВСУ забили тревогу из-за неожиданного удара по Украине - 12.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260412/ukraina-869094706.html
В ВСУ забили тревогу из-за неожиданного удара по Украине
Украина может остаться без некоторых дронов из-за резкого подорожания критически важного для их использования элемента, цитирует издание "Страна.ua"... | 12.04.2026, ПРАЙМ
украина
владимир зеленский
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861628876_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_68d8be1a3baecde4330c4233c7c927eb.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861628876_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_7325924715e83bfd21c7b26e3be8bba0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
12:24 12.04.2026
 
© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2026
Украинские военнослужащие. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Украина может остаться без некоторых дронов из-за резкого подорожания критически важного для их использования элемента, цитирует издание "Страна.ua" военнослужащего 115-й бригады ВСУ с позывным "Мори".

Он отметил, что китайские поставщики в 300 раз подняли цены на оптоволокно, из-за чего цена за один его километр теперь составляет 34 доллара.
"Вот мы можем посчитать, сколько нам стоит полет на 20 км просто маржинально в долларах. Это даже без дрона, а просто километр оптоволокна. Я думаю, что если они ещё раз поднимут цену - а в принципе китайцам ничего не мешает так сделать, может настать такой период что оптоволокна может и не быть", — заявил "Мори".

Вчера глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* заявил, что Украина полностью зависит от других стран в вопросе создания беспилотников.

На этой неделе депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз заявляла, что Счетная палата по закупкам беспилотных систем Украины выявила, что в 2024-2025 годах более половины государственных контрактов заключалось с нарушением закона, из-за чего убытки составили 1,7 миллиарда долларов.

* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
УКРАИНАВладимир ЗеленскийВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала