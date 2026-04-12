В ВСУ забили тревогу из-за неожиданного удара по Украине
Украина может остаться без некоторых дронов из-за резкого подорожания критически важного для их использования элемента, цитирует издание "Страна.ua"...
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Украина может остаться без некоторых дронов из-за резкого подорожания критически важного для их использования элемента, цитирует издание "Страна.ua" военнослужащего 115-й бригады ВСУ с позывным "Мори".Он отметил, что китайские поставщики в 300 раз подняли цены на оптоволокно, из-за чего цена за один его километр теперь составляет 34 доллара."Вот мы можем посчитать, сколько нам стоит полет на 20 км просто маржинально в долларах. Это даже без дрона, а просто километр оптоволокна. Я думаю, что если они ещё раз поднимут цену - а в принципе китайцам ничего не мешает так сделать, может настать такой период что оптоволокна может и не быть", — заявил "Мори".Вчера глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* заявил, что Украина полностью зависит от других стран в вопросе создания беспилотников.На этой неделе депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз заявляла, что Счетная палата по закупкам беспилотных систем Украины выявила, что в 2024-2025 годах более половины государственных контрактов заключалось с нарушением закона, из-за чего убытки составили 1,7 миллиарда долларов.* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
Военный ВСУ заявил, что Киев может остаться без части дронов
