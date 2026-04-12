https://1prime.ru/20260412/ukraina-869104900.html

Буданов* сделал тревожное заявление о будущем Украины

2026-04-12T23:23+0300

мировая экономика

общество

украина

киев

сша

дмитрий песков

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846156940_6:0:2043:1146_1920x0_80_0_0_cc9723fcabf3726723a8cf4a6026a98e.jpg

МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов предсказал определенное "триггерное событие", которое может привести к катастрофическим последствиям для Украины, сообщает издание "Страна.ua". “Мы сейчас снова подойдем к так называемому триггерному событию, которое будет требовать от нас единства. И, к сожалению, если этого единства не будет, может быть катастрофа”, — заявил он. Буданов отметил, что аналогичные ситуации уже случались в прошлом и приводили к серьезным проблемам. В пятницу Зеленский предупредил, что весной и летом Украину ожидает сложный период как на военном фронте, так и в переговорном процессе для урегулирования конфликта. Его беспокоит возможность выхода США из процесса трехсторонних переговоров по мирному урегулированию в августе. Кроме того, успехи российской армии в зоне СВО могут стать дополнительным вызовом для Киева. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил 15 марта, что в урегулировании по ситуации на Украине наступила пауза, так как США сосредоточили внимание на других вопросах. На следующий день он добавил, что Россия ожидает нового этапа переговоров, хотя место и время пока не установлены по объективным причинам.* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

