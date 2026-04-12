Буданов* сделал тревожное заявление о будущем Украины
2026-04-12T23:23+0300
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов предсказал определенное "триггерное событие", которое может привести к катастрофическим последствиям для Украины, сообщает издание "Страна.ua". “Мы сейчас снова подойдем к так называемому триггерному событию, которое будет требовать от нас единства. И, к сожалению, если этого единства не будет, может быть катастрофа”, — заявил он. Буданов отметил, что аналогичные ситуации уже случались в прошлом и приводили к серьезным проблемам. В пятницу Зеленский предупредил, что весной и летом Украину ожидает сложный период как на военном фронте, так и в переговорном процессе для урегулирования конфликта. Его беспокоит возможность выхода США из процесса трехсторонних переговоров по мирному урегулированию в августе. Кроме того, успехи российской армии в зоне СВО могут стать дополнительным вызовом для Киева. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил 15 марта, что в урегулировании по ситуации на Украине наступила пауза, так как США сосредоточили внимание на других вопросах. На следующий день он добавил, что Россия ожидает нового этапа переговоров, хотя место и время пока не установлены по объективным причинам.* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
Буданов заявил о возможной катастрофе на Украине
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.