Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Мафиозный режим!" На Западе пришли в ужас из-за происходящего на Украине - 12.04.2026, ПРАЙМ
"Мафиозный режим!" На Западе пришли в ужас из-за происходящего на Украине
"Мафиозный режим!" На Западе пришли в ужас из-за происходящего на Украине - 12.04.2026, ПРАЙМ
"Мафиозный режим!" На Западе пришли в ужас из-за происходящего на Украине
Флориан Филиппо, лидер французской правой партии "Патриоты", поделился мнением в соцсети X по поводу жестоких сцен силовой мобилизации на Украине. | 12.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-12T23:37+0300
2026-04-12T23:37+0300
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Флориан Филиппо, лидер французской правой партии "Патриоты", поделился мнением в соцсети X по поводу жестоких сцен силовой мобилизации на Украине. "Это евро-зеленская мафия, которой мы, французы, выпишем чек на 17 миллиардов евро, если Орбан проиграет сегодня вечером! Они похищают людей прямо с улиц, чтобы отправить их на передовую НАТО и подпитывать коррупцию! Франция не должна финансировать этот преступный, мафиозный режим!" — написал он. Так политик отреагировал на видео, где несколько мужчин с закрытыми лицами, предположительно представители украинских призывных органов, похищают человека вопреки протестам прохожих и попыткам предотвратить его мобилизацию. В сети широко распространяются видео, на которых демонстрируется силовая мобилизация в вооруженные силы Украины. На этих кадрах видно, как сотрудники украинских военкоматов насильно увозят мужчин, часто применяя насилие к задержанным. С 24 февраля 2022 года на Украине введено военное положение, а спустя день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, введены ограничения на выезд из страны для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Уклонение от военной службы в период мобилизации на Украине карается лишением свободы на срок до пяти лет. Кроме того, с 18 мая 2024 года в стране действует закон о усилении мер мобилизации.
украина
запад
франция
общество , мировая экономика, украина, запад, франция, владимир зеленский, нато
Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, ЗАПАД, ФРАНЦИЯ, Владимир Зеленский, НАТО
23:37 12.04.2026
 
"Мафиозный режим!" На Западе пришли в ужас из-за происходящего на Украине

Политик Филиппо призвал прекратить финансирование Украины

МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Флориан Филиппо, лидер французской правой партии "Патриоты", поделился мнением в соцсети X по поводу жестоких сцен силовой мобилизации на Украине.
"Это евро-зеленская мафия, которой мы, французы, выпишем чек на 17 миллиардов евро, если Орбан проиграет сегодня вечером! Они похищают людей прямо с улиц, чтобы отправить их на передовую НАТО и подпитывать коррупцию! Франция не должна финансировать этот преступный, мафиозный режим!" — написал он.
Так политик отреагировал на видео, где несколько мужчин с закрытыми лицами, предположительно представители украинских призывных органов, похищают человека вопреки протестам прохожих и попыткам предотвратить его мобилизацию.
В сети широко распространяются видео, на которых демонстрируется силовая мобилизация в вооруженные силы Украины. На этих кадрах видно, как сотрудники украинских военкоматов насильно увозят мужчин, часто применяя насилие к задержанным.
С 24 февраля 2022 года на Украине введено военное положение, а спустя день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, введены ограничения на выезд из страны для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Уклонение от военной службы в период мобилизации на Украине карается лишением свободы на срок до пяти лет. Кроме того, с 18 мая 2024 года в стране действует закон о усилении мер мобилизации.
 
ОбществоМировая экономикаУКРАИНАЗАПАДФРАНЦИЯВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
