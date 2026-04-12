"Украина лежит в руинах". В Киеве сделали заявление о завершении конфликта - 12.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260412/ukraina-869105895.html
"Украина лежит в руинах". В Киеве сделали заявление о завершении конфликта
2026-04-12T23:37+0300
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866698635_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_b21b49c35fc258668a990d275dda3fc2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
"Украина лежит в руинах". В Киеве сделали заявление о завершении конфликта

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2026
Киев. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Украине необходимо как можно скорее прийти к мирному урегулированию конфликта с Россией на фоне ухудшающейся внутренней ситуации, заявил бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Украина лежит в руинах. Поэтому единственный вариант сейчас — это выйти на подписание мирного договора. Больше никакого варианта нет. А какой есть? Какой?" — отметил он в эфире своего YouTube-канала.
Как подчеркнул Соскин, у киевского режима отсутствуют ресурсы для продолжения боевых действий.
"Желание людей продолжать бойню отсутствует. Денежный ресурс отсутствует. Оружие отсутствует, геополитическая поддержка Соединенных Штатов отсутствует", — заявил политик.
Кроме того, он раскритиковал недавний визит бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на Украину, указав, что именно он стал одним из ключевых факторов срыва мирного соглашения в 2022 году.
Президент США Дональд Трамп ранее отмечал, что его удивляет нежелание главы киевского режима идти на компромисс в вопросе урегулирования. По его словам, с Владимиром Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта заявил, что Россия открыта к мирному урегулированию по Украине, а ситуация на фронте развивается "позитивная для нас".
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала