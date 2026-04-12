"Украина лежит в руинах". В Киеве сделали заявление о завершении конфликта

2026-04-12T23:37+0300

МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Украине необходимо как можно скорее прийти к мирному урегулированию конфликта с Россией на фоне ухудшающейся внутренней ситуации, заявил бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин."Украина лежит в руинах. Поэтому единственный вариант сейчас — это выйти на подписание мирного договора. Больше никакого варианта нет. А какой есть? Какой?" — отметил он в эфире своего YouTube-канала.Как подчеркнул Соскин, у киевского режима отсутствуют ресурсы для продолжения боевых действий."Желание людей продолжать бойню отсутствует. Денежный ресурс отсутствует. Оружие отсутствует, геополитическая поддержка Соединенных Штатов отсутствует", — заявил политик.Кроме того, он раскритиковал недавний визит бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на Украину, указав, что именно он стал одним из ключевых факторов срыва мирного соглашения в 2022 году.Президент США Дональд Трамп ранее отмечал, что его удивляет нежелание главы киевского режима идти на компромисс в вопросе урегулирования. По его словам, с Владимиром Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта заявил, что Россия открыта к мирному урегулированию по Украине, а ситуация на фронте развивается "позитивная для нас".

украина, киев, олег соскин, борис джонсон, великобритания, дональд трамп