Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Одержимы Зеленским". На Западе выступили с необычным признанием об Украине - 12.04.2026, ПРАЙМ
"Одержимы Зеленским". На Западе выступили с необычным признанием об Украине
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0a/862068659_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_5e15480796af2a2302589e8eb7e49d14.jpg
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Западные страны используют конфликт на Украине как инструмент для оправдания антироссийских настроений, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен."Опосредованная война на Украине маскирует многовековую ненависть к русским под видом моральной добродетели. То, что выдается за "сочувствие", проявляется в виде почти фетишистской одержимости Зеленским", — написал он в соцсети X.По словам эксперта, при этом игнорируется мнение обычных украинцев, которых принудительно отправляют на фронт, несмотря на то, что в таком конфликте "невозможно победить".Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что его удивляет нежелание Владимира Зеленского идти на компромисс в вопросе урегулирования. По его словам, с ним "гораздо сложнее заключить сделку", чем с Владимиром Путиным.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта подчеркнул, что Россия остается открытой к мирному урегулированию, а ситуация на фронте развивается "позитивная для нас".
Диесен: конфликт на Украине используют для оправдания русофобии

