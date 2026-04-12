"Одержимы Зеленским". На Западе выступили с необычным признанием об Украине

Западные страны используют конфликт на Украине как инструмент для оправдания антироссийских настроений, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии...

2026-04-12T23:44+0300

МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Западные страны используют конфликт на Украине как инструмент для оправдания антироссийских настроений, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен."Опосредованная война на Украине маскирует многовековую ненависть к русским под видом моральной добродетели. То, что выдается за "сочувствие", проявляется в виде почти фетишистской одержимости Зеленским", — написал он в соцсети X.По словам эксперта, при этом игнорируется мнение обычных украинцев, которых принудительно отправляют на фронт, несмотря на то, что в таком конфликте "невозможно победить".Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что его удивляет нежелание Владимира Зеленского идти на компромисс в вопросе урегулирования. По его словам, с ним "гораздо сложнее заключить сделку", чем с Владимиром Путиным.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта подчеркнул, что Россия остается открытой к мирному урегулированию, а ситуация на фронте развивается "позитивная для нас".

