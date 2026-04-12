https://1prime.ru/20260412/ulyanov-869106518.html
США нужно пересмотреть позицию по Ирану, считает Ульянов
2026-04-12T23:49+0300
мировая экономика
сша
иран
рф
дональд трамп
михаил ульянов
джей ди вэнс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861921244_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_e22371dd78e82d355a3f96dc93033e23.jpg
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. США нужно пересмотреть свою позицию в отношении Ирана, она должна стать более реалистичной, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Скорее всего, переговоры продолжатся. Становится все более очевидным, что США необходимо пересмотреть свою позицию, чтобы сделать ее более реалистичной, взвешенной и обоснованной", - написал он на своей странице в соцсети Х. В субботу Иран и США начали переговоры в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром в воскресенье глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что Иран и США не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров и делегация Штатов вернется домой без сделки. В воскресенье Трамп заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.
https://1prime.ru/20260412/iran-869106055.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861921244_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a7944d6ba9ed7a716602525563b42b3e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
