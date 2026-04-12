В Венгрии начались парламентские выборы

2026-04-12T07:08+0300

БУДАПЕШТ, 12 апр - ПРАЙМ. Избирательные участки на парламентских выборах в Венгрии открылись в воскресенье в 06.00 по местному времени (07.00 мск), их работа продлится до 19.00 (20.00 мск). В Венгрии проходят парламентские выборы. Количество депутатских мандатов – 199. Они распределяются двумя способами: 106 мест по мажоритарной системе в одномандатных округах и 93 – пропорционально по партийным спискам. По данным национального избирательного офиса, правом голоса обладают более 8,12 миллиона граждан Венгрии внутри страны и за ее пределами. По итогам выборов определится, останется ли у власти партия премьер-министра Виктора Орбана "Фидес" и ее младший коалиционный партнер "Христианско-демократическая народная партия", гарантирующие Венгрии мир, безопасность и стабильность, или к власти придет партия "Тиса", нацеленная на более тесное сотрудничество с ЕС и НАТО, чем при Орбане. В выборах также участвуют крайне правая партия "Наша Родина", левая "Демократическая коалиция" и сатирическая "Партия двуххвостой собаки". Для прохода в парламент необходимо набрать 5% голосов по партийному списку.

