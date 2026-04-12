Оппозиционная партия "Тиса" лидирует на парламентских выборах в Венгрии

Венгерская оппозиционная партия "Тиса" предварительно лидирует на парламентских выборах в Венгрии, получая 125 мест из 199, сообщил Венгерский избирательный...

БУДАПЕШТ, 12 апр - ПРАЙМ. Венгерская оппозиционная партия "Тиса" предварительно лидирует на парламентских выборах в Венгрии, получая 125 мест из 199, сообщил Венгерский избирательный офис. Обработаны данные 14,72% голосов. Правящий альянс "Фидес" - "Христианско-демократическая народная партия" под руководством премьера Виктора Орбана предварительно получает на парламентских выборах в Венгрии 65 мест, у крайне правой "Нашей Родины" - восемь мест.

