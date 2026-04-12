Кого нельзя выселить из своей квартиры: список шире, чем кажется

Многие собственники жилья уверены, что могут распоряжаться своей квартирой по своему усмотрению, в том числе выселить любого проживающего с ними человека...

МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Многие собственники жилья уверены, что могут распоряжаться своей квартирой по своему усмотрению, в том числе выселить любого проживающего с ними человека. Однако закон защищает права некоторых категорий граждан, которых выселить практически невозможно, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Лахтина.По словам эксперта, статья 209 Гражданского кодекса действительно даёт собственнику право владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом, но это право не абсолютно и не должно нарушать права и законные интересы других лиц. Выселение — это фактическое лишение жилища, которое допускается только по основаниям, предусмотренным законом, и без согласия выселяемого — только через суд. Однако существуют случаи, когда выселение становится невозможным."Например, право пользования квартирой может быть сохранено за бывшим членом семьи на основании соглашения между собственником и бывшим членом его семьи или на основании решения суда. Суд может вынести решение о сохранении права пользования жилым помещением на определенный срок, если у бывшего члена семьи нет другого жилья и нет возможности обеспечить себя другим жильём в силу имущественного положения и других, заслуживающих внимания обстоятельств, например, состояния здоровья", — пояснила Лахтина.Членами семьи собственника признаются проживающие совместно с ним супруг, дети и родители. Также к ним могут быть отнесены другие родственники и даже нетрудоспособные иждивенцы в случае вселения их в качестве членов семьи самим собственником. Правило об утрате права пользования не распространяется на несовершеннолетних детей собственника при прекращении семейных отношений между родителями. Суд может обязать собственника обеспечить иным жильём бывшего супруга или других бывших членов семьи, в пользу которых он платит алименты.Кроме того, существует ряд категорий лиц, имеющих право пожизненного проживания в жилом помещении. Это, например, завещательный отказ: завещатель обязал наследника предоставить другому лицу право пользования квартирой на период жизни этого лица. Такое право сохраняется и при переходе квартиры к новому собственнику. Аналогичная ситуация — при договоре пожизненного содержания с иждивением, а также если бывшие члены семьи имели равные права пользования квартирой при приватизации с лицом ее приватизировавшим или полной выплаты паевого взноса членом ЖК или ЖСК.Таким образом, собственнику квартиры стоит помнить, что его права ограничены законом, и некоторые жильцы защищены от выселения даже после прекращения семейных отношений, заключила юрист.

