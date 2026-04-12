В Японии призвали осторожно информировать о кризисе в экономике

Министр экономики Японии Рёсэй Акадзава призвал осторожно информировать о кризисных явлениях в экономике на фоне ситуации на Ближнем Востоке, но не обязывать... | 12.04.2026, ПРАЙМ

ТОКИО, 12 апр - ПРАЙМ. Министр экономики Японии Рёсэй Акадзава призвал осторожно информировать о кризисных явлениях в экономике на фоне ситуации на Ближнем Востоке, но не обязывать граждан экономить бензин, связав это с особенностями японского менталитета. "Мы обеспечены необходимым количеством нефти. К тому же японский народ по своему характеру очень серьезно слушает правительство. Поэтому информацию о том, что "у нас кризис, опасность", надо давать очень осторожно. На ближайшее время мы обеспечены достаточным количеством нефти. Поэтому мы сейчас занимаемся тем, что обращаем внимание на эко-вождение и сколько процентов экономии оно даст, какова будет выгода", - сказал министр в прямом эфире на телеканале NHK.Он пояснил, что нет необходимости вводить экономию законодательно, "как это происходит на Западе, когда насильственно законодательно вводится обязательность". По его словам, власти не должны предпринимать "насильственного внедрения" мер, но могут информировать население об их выгоде. Япония на 94% зависит от поставок нефти из стран Ближнего Востока, почти все поставки проходят через Ормузский пролив, судоходство по которому практически остановлено. Япония с 16 марта начала выпускать 80 миллионов баррелей нефти из своих резервов, этот объем соответствует 45 дням обеспечения страны нефтью. С мая планируется провести еще один выпуск, который равен 20 дням обеспечения страны нефтью. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. После начала ударов США и Израиля по Ирану фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.

https://1prime.ru/20260407/japonija-868971484.html

