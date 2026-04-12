В Японии создадут собственную платформу искусственного интеллекта
2026-04-12T12:27+0300
ТОКИО, 12 апр - ПРАЙМ. Японские организации SoftBank, Sony, NEC и Honda создали компанию, которая будет заниматься разработкой собственной японской платформы искусственного интеллекта (ИИ), передает агентство Киодо. По данным агентства, на фоне активных разработок в сфере искусственного интеллекта в США и Китае Япония также решила заняться созданием собственной платформы, которая могла бы работать на нужды японских предприятий. Помимо четырех организаций, в проекте будут участвовать и другие фирмы страны, а также "три кита" финансовой сферы государства: банки MUFG Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation и Mizuho Bank, добавляет агентство. Официальное название компании - "Разработка модели японской платформы искусственного интеллекта", в ней будут работать на первых порах около 100 человек, уточняет агентство.
https://1prime.ru/20260410/putin-869064083.html
Киодо: SoftBank, Sony, NEC и Honda создали компанию по разработке японской платформы ИИ