"Это кровь!" На Украине забили тревогу из-за состояния Зеленского - 12.04.2026, ПРАЙМ
"Это кровь!" На Украине забили тревогу из-за состояния Зеленского
2026-04-12T23:32+0300
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Олег Соскин, раньше работавший помощником экс-президента Украины Леонида Кучмы, заявил на своем YouTube-канале, что продление пасхального перемирия может негативно отразиться на репутации Владимира Зеленского. "Сейчас очень важно, продлится ли пасхальное перемирие. На неделю легко ведь продлить, правда? И тогда многие вещи обнажатся. Для Зеленского это будет как горящий котел, потому что ему необходимо, чтобы бойня продолжалась. Именно энергия этой крови поддерживает Зеленского и всю его группу. А когда кровавое марево сходит, сразу видно руины вместо страны. Тогда люди начинают спрашивать: кто это все сделал? Кто до этого всего довел? Почему не уберег страну?" — сказал он. В воскресенье Министерство обороны России заявило, что украинские военные нарушили пасхальное перемирие почти две тысячи раз. Объявленное президентом Владимиром Путиным пасхальное перемирие должно действовать до конца воскресенья. Москва надеялась, что Киев поддержит эту инициативу и прекратит боевые действия. Военные силы были предупреждены о необходимости быть готовыми отразить возможные провокации со стороны противника. В прошлом году Россия также объявляла о пасхальном перемирии, которое Украина, как сообщалось, приняла. Однако после его окончания Министерство обороны заявило о более чем 4900 нарушениях со стороны вооруженных сил Украины.
23:32 12.04.2026
 
"Это кровь!" На Украине забили тревогу из-за состояния Зеленского

Соскин: продление пасхального перемирия отрицательно скажется на Зеленском

