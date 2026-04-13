Экономический рост Таджикистана останется высоким в 2026-2027 годах

Экономический рост Таджикистана, как ожидается, останется высоким в 2026 и 2027 годах, говорится в последнем отчете Азиатского банка развития. | 13.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-13T22:17+0300

ДУШАНБЕ, 13 апр - ПРАЙМ. Экономический рост Таджикистана, как ожидается, останется высоким в 2026 и 2027 годах, говорится в последнем отчете Азиатского банка развития. Экономический рост Таджикистана, "как ожидается, останется высоким в 2026 и 2027 годах, за счет повышение конкурентоспособности промышленности, ведущее к увеличению добавленной стоимости", говорится в отчете. По данным отчета АБР, ВВП Таджикистана, по прогнозам аналитиков банка, вырастет на 7,3% в 2026 году и на 6,8% в 2027 году после роста на 8,4% в 2025 году. Ожидается, что инфляция составит 4% в 2026 году и 4,5% в 2027 году на фоне роста потребительского кредитования и денежных переводов, повышения размера оплаты труда в государственном секторе, сбоев в цепочках поставок и корректировки тарифов на коммунальные услуги. "В условиях сохраняющейся неопределенности в регионе прогнозы могут быть пересмотрены", - говорится в документе. Аналитики АБР отмечают, что в последние годы промышленное производство в Таджикистане демонстрирует уверенный рост. Вместе с тем экономика страны по-прежнему характеризуется узкой производственной базой, экспорт состоит в основном из непереработанного сырья, а также продукции низкой и средней технологичности, тогда как на промышленные товары и продукцию с высокой добавленной стоимостью приходится менее 10% общего объема товарного экспорта. "В этом контексте АБР рекомендует Таджикистану внедрить комплексную программу развития промышленности, основанную на экосистемном подходе. Такой скоординированный подход должен выходить за рамки отдельных секторов и устранять ограничения в масштабе широкой бизнес-экосистемы, включая инфраструктуру, наличие квалифицированных кадров, доступ к финансированию и деловую среду в целом", - говорится в отчете Таджикистан присоединился к АБР в 1998 году. Проекты Банка в Таджикистане охватывают модернизацию важнейших транспортных автомагистралей и ключевых систем ирригации и водоснабжения, а также строительства больниц и школ. АБР также поддержал строительство линий электропередачи и подстанций, переподключение электросети Таджикистана к Центрально-азиатской энергосистеме и реабилитацию крупных гидроэлектростанций, таких как Нурекская и Головная ГЭС. На реализацию 200 проектов за эти годы Банк выделил Таджикистану свыше 2,9 миллиарда долларов, включая гранты на более чем 2,1 миллиарда долларов.

