Российский рынок акций перешел к снижению в понедельник - 13.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260413/aktsii-869125428.html
Российский рынок акций перешел к снижению в понедельник
Российский рынок акций перешел к снижению днем в понедельник, несмотря на заметно дорожающую нефть, следует из данных торгов и комментариев экспертов. | 13.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-13T15:34+0300
2026-04-13T15:34+0300
экономика
рынок
торги
акции
иран
сша
ближний восток
владимир чернов
мосбиржа
норникель
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864720407_0:0:3170:1784_1920x0_80_0_0_aa91e0a0eee7a34b058a1578605346b2.jpg
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к снижению днем в понедельник, несмотря на заметно дорожающую нефть, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 14.49 мск снижался на 0,19% до 2 720,19 пункта. Июньский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 7,45%, до 102,29 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи начал день с роста, но к середине сессии потерял импульс. Сохраняется неопределенность на Ближнем Востоке, где неудачные переговоры между Ираном и США привели к росту цен на энергоносители и новым ограничениям в Ормузском проливе. Несмотря на поддержку со стороны акций нефтегазового сектора и других бенефициаров конфликта, этого пока недостаточно для восстановления рынка",- комментирует Кристина Гудым из ФГ "Финам". "Настроения инвесторов в начале недели определяются геополитической повесткой… Отсутствие прогресса в переговорах Ирана и США провоцирует рост нефтяных котировок, что, в свою очередь, поддерживает позитивную динамику индексов Мосбиржи, нефти и газа, химии и нефтехимии. Остальные отраслевые индексы показывают незначительные изменения или вовсе снижаются", - рассказал Александр Дудников из "Цифра брокер". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ В лидерах роста - акции "Русснефти" (+4,24%), "Русала" (+3,45%), "Роснефти" (+3,14%), "Татнефти" (обыкновенные акции растут на 3,32%, префы – на 3,14%). "Стоимости акций "Аэрофлота" (-0,64%) мешает новый скачок цен на нефть, потому что для перевозчиков это означает рост затрат на топливо и снижение маржинальности авиаперевозок. Снижение "Алросы" (-3,71%) и "Норникеля" (-2,94%) больше похоже на выборочную фиксацию прибыли. В "Норникеле" рынок сейчас явно сильнее смотрит на крепкий рубль, чем на локальный рост цены никеля. "Мечел" (-2,45%) же снова остается одной из самых волатильных бумаг второго эшелона", - отметил Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Также лидерах снижения – акции "Вуш Холдинга" (−4,76%), "Самолета" (−3,32%), "СПБ Биржи" (−2,92%) и ВК (-2,38%). ПРОГНОЗЫ Гудым ожидает закрытия основных торгов в "красной зоне". Консолидация по индексу Мосбиржи может продолжиться в диапазоне 2700-2750 пунктов, делится Дудников.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864720407_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_1deb628f7c5cbd93cd1c8c09b6aa39df.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2026
Здание Московской биржи. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2026
ФСБ и ЦБ раскрыли, как выявили манипулировавших акциями
11:18
Флаг на здании Центрального банка России - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2026
Ставка RUONIA 10 апреля снизилась на 0,04 п.п.
14:54

Банкноты китайских юаней и российских рублей - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2026
Курс юаня к рублю на Московской бирже снижается в понедельник
12:22
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала