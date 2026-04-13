Российский рынок акций перешел к снижению в понедельник

Российский рынок акций перешел к снижению днем в понедельник, несмотря на заметно дорожающую нефть, следует из данных торгов и комментариев экспертов. | 13.04.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к снижению днем в понедельник, несмотря на заметно дорожающую нефть, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 14.49 мск снижался на 0,19% до 2 720,19 пункта. Июньский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 7,45%, до 102,29 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи начал день с роста, но к середине сессии потерял импульс. Сохраняется неопределенность на Ближнем Востоке, где неудачные переговоры между Ираном и США привели к росту цен на энергоносители и новым ограничениям в Ормузском проливе. Несмотря на поддержку со стороны акций нефтегазового сектора и других бенефициаров конфликта, этого пока недостаточно для восстановления рынка",- комментирует Кристина Гудым из ФГ "Финам". "Настроения инвесторов в начале недели определяются геополитической повесткой… Отсутствие прогресса в переговорах Ирана и США провоцирует рост нефтяных котировок, что, в свою очередь, поддерживает позитивную динамику индексов Мосбиржи, нефти и газа, химии и нефтехимии. Остальные отраслевые индексы показывают незначительные изменения или вовсе снижаются", - рассказал Александр Дудников из "Цифра брокер". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ В лидерах роста - акции "Русснефти" (+4,24%), "Русала" (+3,45%), "Роснефти" (+3,14%), "Татнефти" (обыкновенные акции растут на 3,32%, префы – на 3,14%). "Стоимости акций "Аэрофлота" (-0,64%) мешает новый скачок цен на нефть, потому что для перевозчиков это означает рост затрат на топливо и снижение маржинальности авиаперевозок. Снижение "Алросы" (-3,71%) и "Норникеля" (-2,94%) больше похоже на выборочную фиксацию прибыли. В "Норникеле" рынок сейчас явно сильнее смотрит на крепкий рубль, чем на локальный рост цены никеля. "Мечел" (-2,45%) же снова остается одной из самых волатильных бумаг второго эшелона", - отметил Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Также лидерах снижения – акции "Вуш Холдинга" (−4,76%), "Самолета" (−3,32%), "СПБ Биржи" (−2,92%) и ВК (-2,38%). ПРОГНОЗЫ Гудым ожидает закрытия основных торгов в "красной зоне". Консолидация по индексу Мосбиржи может продолжиться в диапазоне 2700-2750 пунктов, делится Дудников.

https://1prime.ru/20260413/tsb-869118861.html

https://1prime.ru/20260413/ruonia--869124299.html

https://1prime.ru/20260413/yuan-869120022.html

