Мировые цены на алмазы в марте снизились
Цены на алмазы на мировом рынке в марте уменьшились, при этом влияние эскалации на Ближнем Востоке на рынок было неоднозначным, сообщает профильное издание...
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Цены на алмазы на мировом рынке в марте уменьшились, при этом влияние эскалации на Ближнем Востоке на рынок было неоднозначным, сообщает профильное издание Rapaport, принадлежащее одноименной американской компании, со ссылкой на индекс Rap Net Diamond Index (RAPI). "Ситуация в алмазной отрасли в марте складывалась неоднозначно, поскольку военные действия на Ближнем Востоке создали дополнительную напряженность. Рынок оставался разделен между мелкими и крупными партиями. Торговля в Израиле и Дубае замерла после ракетных ударов Ирана после начала конфликта 28 февраля", - говорится в сообщении. Дубай - важный центром торговли для необработанных и обработанных алмазов. Так, индекс цен на бриллианты массой в 0,3 карата в марте уменьшился на 1,1%, 0,5 карата - на 3,5%, на бриллианты в 1 карат - на 1,7%, на крупные бриллианты - в 3 карата - на 0,5%, отмечает издание. С начала года также наблюдается снижение: на 1,4%, 4,5%, 4,2% и 1,9% соответственно, сообщается в релизе. Также вызывали беспокойство у участников рынка американские пошлины на товары из Индии, говорится в сообщении. Индия - крупнейший центр огранки алмазов, на долю страны приходится 90% гранильных мощностей мира. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив.
https://1prime.ru/20260308/almazy-868128100.html
https://1prime.ru/20260131/almaz-867082945.html
В "Алросе" рассказали, как сортируются алмазы
В "Алросе" рассказали, что можно сделать из отпиленной части алмаза