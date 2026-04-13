Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мировые цены на алмазы в марте снизились - 13.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260413/almazy-869122094.html
Мировые цены на алмазы в марте снизились
Цены на алмазы на мировом рынке в марте уменьшились, при этом влияние эскалации на Ближнем Востоке на рынок было неоднозначным, сообщает профильное издание... | 13.04.2026, ПРАЙМ
рынок
мировая экономика
ближний восток
израиль
иран
https://cdnn.1prime.ru/img/76422/34/764223496_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_71bc40e1c0cfcb3f85f5eb50717e2e46.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76422/34/764223496_77:0:1278:901_1920x0_80_0_0_a8f563a865b0650cd04bfc52e6461b38.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Rapaport: цены на алмазы в марте снизились из-за эскалации на Ближнем Востоке

© fotolia.com / fox17Бриллианты
Бриллианты - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2026
Бриллианты. Архивное фото
© fotolia.com / fox17
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Цены на алмазы на мировом рынке в марте уменьшились, при этом влияние эскалации на Ближнем Востоке на рынок было неоднозначным, сообщает профильное издание Rapaport, принадлежащее одноименной американской компании, со ссылкой на индекс Rap Net Diamond Index (RAPI).
"Ситуация в алмазной отрасли в марте складывалась неоднозначно, поскольку военные действия на Ближнем Востоке создали дополнительную напряженность. Рынок оставался разделен между мелкими и крупными партиями. Торговля в Израиле и Дубае замерла после ракетных ударов Ирана после начала конфликта 28 февраля", - говорится в сообщении.
Дубай - важный центром торговли для необработанных и обработанных алмазов.
Так, индекс цен на бриллианты массой в 0,3 карата в марте уменьшился на 1,1%, 0,5 карата - на 3,5%, на бриллианты в 1 карат - на 1,7%, на крупные бриллианты - в 3 карата - на 0,5%, отмечает издание. С начала года также наблюдается снижение: на 1,4%, 4,5%, 4,2% и 1,9% соответственно, сообщается в релизе.
Также вызывали беспокойство у участников рынка американские пошлины на товары из Индии, говорится в сообщении. Индия - крупнейший центр огранки алмазов, на долю страны приходится 90% гранильных мощностей мира.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала