Биржевая цена алюминия в мире поднялась до максимума с марта 2022 года

Биржевая цена алюминия в мире поднялась до максимума с марта 2022 года - 13.04.2026, ПРАЙМ

Биржевая цена алюминия в мире поднялась до максимума с марта 2022 года

Биржевая цена алюминия заметно растет в начале недели, поднявшись до самого высокого уровня с марта 2022 года, следует из биржевых данных.

2026-04-13T09:56+0300

2026-04-13T09:56+0300

2026-04-13T09:56+0300

рынок

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Биржевая цена алюминия заметно растет в начале недели, поднявшись до самого высокого уровня с марта 2022 года, следует из биржевых данных. По состоянию на 9.37 мск фьючерс на алюминий дорожает на 0,82% относительно предыдущего закрытия - до 3540 долларов за тонну. А максимально в ходе торгов понедельника его стоимость поднималась до 3546,3 доллара, что стало самым высоким уровнем с 29 марта 2022 года. С начала апреля биржевая цена алюминия выросла на 3% после увеличения в марте на 12,5%.

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок