Биржевая цена алюминия в мире поднялась до максимума с марта 2022 года - 13.04.2026, ПРАЙМ
Биржевая цена алюминия в мире поднялась до максимума с марта 2022 года
Биржевая цена алюминия в мире поднялась до максимума с марта 2022 года - 13.04.2026, ПРАЙМ
Биржевая цена алюминия в мире поднялась до максимума с марта 2022 года
Биржевая цена алюминия заметно растет в начале недели, поднявшись до самого высокого уровня с марта 2022 года, следует из биржевых данных. | 13.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Биржевая цена алюминия заметно растет в начале недели, поднявшись до самого высокого уровня с марта 2022 года, следует из биржевых данных. По состоянию на 9.37 мск фьючерс на алюминий дорожает на 0,82% относительно предыдущего закрытия - до 3540 долларов за тонну. А максимально в ходе торгов понедельника его стоимость поднималась до 3546,3 доллара, что стало самым высоким уровнем с 29 марта 2022 года. С начала апреля биржевая цена алюминия выросла на 3% после увеличения в марте на 12,5%.
09:56 13.04.2026
 
Биржевая цена алюминия в мире поднялась до максимума с марта 2022 года

Биржевая цена алюминия поднялась до самого высокого уровня с марта 2022 года

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Биржевая цена алюминия заметно растет в начале недели, поднявшись до самого высокого уровня с марта 2022 года, следует из биржевых данных.
По состоянию на 9.37 мск фьючерс на алюминий дорожает на 0,82% относительно предыдущего закрытия - до 3540 долларов за тонну.
А максимально в ходе торгов понедельника его стоимость поднималась до 3546,3 доллара, что стало самым высоким уровнем с 29 марта 2022 года.
С начала апреля биржевая цена алюминия выросла на 3% после увеличения в марте на 12,5%.
