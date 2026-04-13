США добиваются постоянного доступа к небу Индонезии, пишут СМИ

2026-04-13T15:02+0300

ДЖАКАРТА, 13 апр - ПРАЙМ. США добиваются получения постоянного доступа для военной авиации к воздушному пространству Индонезии, соответствующее предложение изложено в закрытом документе американского оборонного ведомства, сообщает газета Sunday Guardian. По данным издания, речь идет о механизме так называемого blanket overflight - разрешения на пролеты американских военных самолетов через индонезийское воздушное пространство по уведомлению, без отдельного согласования каждого рейса. Как утверждается, инициатива обсуждалась в ходе визита президента Индонезии Прабово Субианто в Вашингтон в феврале, где он встречался с президентом США Дональдом Трампом. Согласно документу, направленному 26 февраля в министерство обороны Индонезии, предлагается разрешить американским самолетам транзит через воздушное пространство страны для "операций в чрезвычайных ситуациях, реагирования на кризисы и согласованных военных учений". Отмечается, что в рамках предложения может быть создана система уведомлений вместо индивидуальных разрешений, а также налажены прямые каналы связи между командованием ВВС США в Тихоокеанском регионе и индонезийскими структурами управления воздушными операциями. При этом, как подчеркивается в документе, "американские самолеты смогут осуществлять транзит по уведомлению до момента последующего уведомления о прекращении действия механизма", что фактически означает постоянный доступ после его активации. Издание утверждает, что стороны уже согласовали текст документа, а министр обороны Индонезии Шафри Шамсуддин может подписать соглашение в Вашингтоне 15 апреля с главой Пентагона.

https://1prime.ru/20260412/subianto--869102348.html

https://1prime.ru/20260413/ssha-869112566.html

