Аналитик предупредила о росте цен в Турции из-за ситуации с Ормузом

Аналитик предупредила о росте цен в Турции из-за ситуации с Ормузом - 13.04.2026, ПРАЙМ

Аналитик предупредила о росте цен в Турции из-за ситуации с Ормузом

Конфликт вокруг Ирана и ситуация вокруг Ормузского пролива создают серьезные риски для глобальной продовольственной безопасности, в Турции будет наблюдать рост... | 13.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-13T07:17+0300

2026-04-13T07:17+0300

2026-04-13T07:30+0300

АНКАРА, 13 апр - ПРАЙМ. Конфликт вокруг Ирана и ситуация вокруг Ормузского пролива создают серьезные риски для глобальной продовольственной безопасности, в Турции будет наблюдать рост цен, такое мнение в беседе с РИА Новости высказала турецкий финансовый аналитик Озлем Текиндор. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что глобальные экономические потрясения, вызванные конфликтом вокруг Ирана, не вынудят Турцию "преклонить колени", правительство добьется поставленных целей. "Военный конфликт на Ближнем Востоке и перебои в ключевых логистических маршрутах, включая Ормузский пролив, привели к серьезным сбоям в поставках удобрений, что создает риски для глобальной продовольственной безопасности", - заявила собеседник агентства. По ее словам, рост цен на удобрения уже достиг значительных масштабов: с начала конфликта стоимость отдельных видов увеличилась на десятки процентов, а цепочки поставок оказались нарушены. "Сокращение предложения на рынке удобрений может привести к снижению урожайности и, как следствие, к долгосрочному росту цен на продовольствие. Это мы уже замечаем и будем всё сильно замечать в Турции. Удобрения остаются ключевым элементом сельхозпроизводства, и даже кратковременные перебои способны вызвать необратимые потери в объемах урожая", - считает Текиндор. Аналитик считает, что кризис носит системный характер: рост цен на энергоносители, логистические ограничения и геополитическая напряженность одновременно усиливают давление на аграрный сектор. "В результате конечные издержки неизбежно перекладываются на потребителей", - резюмировала она. В субботу Иран и США начали переговоры в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром в воскресенье глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что Иран и США не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров и делегация Штатов вернется домой без сделки. Позднее в воскресенье Трамп заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.

иран

сша

турция

мировая экономика, иран, сша, турция, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, джей ди вэнс