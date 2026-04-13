https://1prime.ru/20260413/angola-869108451.html
Использование карт "Мир" обсуждают в Анголе, заявил посол в России
2026-04-13T01:15+0300
банки
финансы
россия
ангола
рф
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869108451.jpg?1776034910
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Ангола получила предложение от Сбербанка о ведении расчетов в платежной системе "Мир", теперь ожидается ответ от ангольских финансовых структур, а поздне - и согласование даты встречи, на которой сторонам можно будет обсудить уже практические шаги возможного сотрудничества, заявил посол в РФ Аугушту да Силва Кунья. По словам дипломата, предложение от "Сбера" о ведении расчетов с использованием платежной системы "Мир" получил Национальный банк Анголы. "Речь (в полученном предложении - ред.) шла об установлении сотрудничества для осуществления прямых транзакций из банка в банк, принимая во внимание количество ангольцев, которые проживают на территории России", - заявил посол газете "Известия". Он также отметил, что стороны обменялись нотами, следующим шагом должен стать ответ от ангольских финансовых структур, после чего страны приступят к обсуждению конкретных параметров возможного сотрудничества. "На данный момент этот вопрос всё еще стоит на повестке дня. Сейчас остается только согласовать дату для того, чтобы обе стороны встретились и уже говорили о более практических шагах", - добавил дипломат.
ангола
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
