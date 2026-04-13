Использование карт "Мир" обсуждают в Анголе, заявил посол в России
Использование карт "Мир" обсуждают в Анголе, заявил посол в России
Ангола получила предложение от Сбербанка о ведении расчетов в платежной системе "Мир", теперь ожидается ответ от ангольских финансовых структур, а поздне - и... | 13.04.2026, ПРАЙМ
01:15 13.04.2026 (обновлено: 02:01 13.04.2026)
 
Использование карт "Мир" обсуждают в Анголе, заявил посол в России

Аугушту да Силва Куньял: Ангола получила предложение о ведении расчетов в системе "Мир"

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Ангола получила предложение от Сбербанка о ведении расчетов в платежной системе "Мир", теперь ожидается ответ от ангольских финансовых структур, а поздне - и согласование даты встречи, на которой сторонам можно будет обсудить уже практические шаги возможного сотрудничества, заявил посол в РФ Аугушту да Силва Кунья.
По словам дипломата, предложение от "Сбера" о ведении расчетов с использованием платежной системы "Мир" получил Национальный банк Анголы.
"Речь (в полученном предложении - ред.) шла об установлении сотрудничества для осуществления прямых транзакций из банка в банк, принимая во внимание количество ангольцев, которые проживают на территории России", - заявил посол газете "Известия".
Он также отметил, что стороны обменялись нотами, следующим шагом должен стать ответ от ангольских финансовых структур, после чего страны приступят к обсуждению конкретных параметров возможного сотрудничества.
"На данный момент этот вопрос всё еще стоит на повестке дня. Сейчас остается только согласовать дату для того, чтобы обе стороны встретились и уже говорили о более практических шагах", - добавил дипломат.
 
