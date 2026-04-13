https://1prime.ru/20260413/angola-869108451.html

Использование карт "Мир" обсуждают в Анголе, заявил посол в России - 13.04.2026, ПРАЙМ

Ангола получила предложение от Сбербанка о ведении расчетов в платежной системе "Мир", теперь ожидается ответ от ангольских финансовых структур, а поздне - и... | 13.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-13T01:15+0300

банки

финансы

россия

ангола

рф

сбербанк

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869108451.jpg?1776034910

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Ангола получила предложение от Сбербанка о ведении расчетов в платежной системе "Мир", теперь ожидается ответ от ангольских финансовых структур, а поздне - и согласование даты встречи, на которой сторонам можно будет обсудить уже практические шаги возможного сотрудничества, заявил посол в РФ Аугушту да Силва Кунья. По словам дипломата, предложение от "Сбера" о ведении расчетов с использованием платежной системы "Мир" получил Национальный банк Анголы. "Речь (в полученном предложении - ред.) шла об установлении сотрудничества для осуществления прямых транзакций из банка в банк, принимая во внимание количество ангольцев, которые проживают на территории России", - заявил посол газете "Известия". Он также отметил, что стороны обменялись нотами, следующим шагом должен стать ответ от ангольских финансовых структур, после чего страны приступят к обсуждению конкретных параметров возможного сотрудничества. "На данный момент этот вопрос всё еще стоит на повестке дня. Сейчас остается только согласовать дату для того, чтобы обе стороны встретились и уже говорили о более практических шагах", - добавил дипломат.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

