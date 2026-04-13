Четверть новых автомобилей в Австрии в марте была полностью электрической
Четверть новых автомобилей в Австрии в марте была полностью электрической - 13.04.2026, ПРАЙМ
Четверть новых автомобилей в Австрии в марте была полностью электрической
Доля электромобилей среди новых легковых автомобилей в Австрии в марте 2026 года составила 25%, что стало рекордным показателем, сообщили в федеральном... | 13.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-13T18:10+0300
2026-04-13T18:10+0300
2026-04-13T18:10+0300
ВЕНА, 13 апр - ПРАЙМ. Доля электромобилей среди новых легковых автомобилей в Австрии в марте 2026 года составила 25%, что стало рекордным показателем, сообщили в федеральном министерстве инноваций, мобильности и инфраструктуры республики. "Март 2026 года стал успешным месяцем для электромобильности: каждый четвёртый впервые зарегистрированный легковой автомобиль был полностью электрическим - это новый рекорд", - говорится в релизе министерства. Уточняется, что в абсолютных цифрах это 8 206 электромобилей, тогда как годом ранее в марте этот показатель был на уровне 6 122. Как отмечает ведомство, это свидетельствует о том, что электромобильность в стране набирает обороты. "Учитывая вызовы на энергетических рынках из-за кризиса на Ближнем Востоке, для нас особенно важно стать менее зависимыми от нефтедобывающих стран и ускорить развитие возобновляемой энергетики и электромобильности", - приводятся в сообщении слова министра транспорта республики Петера Ханке.
австрия
ближний восток
бизнес, австрия, ближний восток
Экономика, Бизнес, АВСТРИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
Четверть новых автомобилей в Австрии в марте была полностью электрической
Доля электромобилей среди новых легковых автомобилей Австрии в марте составила 25%
ВЕНА, 13 апр - ПРАЙМ. Доля электромобилей среди новых легковых автомобилей в Австрии в марте 2026 года составила 25%, что стало рекордным показателем, сообщили в федеральном министерстве инноваций, мобильности и инфраструктуры республики.
"Март 2026 года стал успешным месяцем для электромобильности: каждый четвёртый впервые зарегистрированный легковой автомобиль был полностью электрическим - это новый рекорд", - говорится в релизе министерства.
Уточняется, что в абсолютных цифрах это 8 206 электромобилей, тогда как годом ранее в марте этот показатель был на уровне 6 122. Как отмечает ведомство, это свидетельствует о том, что электромобильность в стране набирает обороты.
"Учитывая вызовы на энергетических рынках из-за кризиса на Ближнем Востоке
, для нас особенно важно стать менее зависимыми от нефтедобывающих стран и ускорить развитие возобновляемой энергетики и электромобильности", - приводятся в сообщении слова министра транспорта республики Петера Ханке.
