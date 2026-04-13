Четверть новых автомобилей в Австрии в марте была полностью электрической

2026-04-13T18:10+0300

ВЕНА, 13 апр - ПРАЙМ. Доля электромобилей среди новых легковых автомобилей в Австрии в марте 2026 года составила 25%, что стало рекордным показателем, сообщили в федеральном министерстве инноваций, мобильности и инфраструктуры республики. "Март 2026 года стал успешным месяцем для электромобильности: каждый четвёртый впервые зарегистрированный легковой автомобиль был полностью электрическим - это новый рекорд", - говорится в релизе министерства. Уточняется, что в абсолютных цифрах это 8 206 электромобилей, тогда как годом ранее в марте этот показатель был на уровне 6 122. Как отмечает ведомство, это свидетельствует о том, что электромобильность в стране набирает обороты. "Учитывая вызовы на энергетических рынках из-за кризиса на Ближнем Востоке, для нас особенно важно стать менее зависимыми от нефтедобывающих стран и ускорить развитие возобновляемой энергетики и электромобильности", - приводятся в сообщении слова министра транспорта республики Петера Ханке.

