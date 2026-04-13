Глава Всемирного банка указал на риск безработицы в развивающихся странах - 13.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260413/bezrabotitsa-869119242.html
Глава Всемирного банка указал на риск безработицы в развивающихся странах
Глава Всемирного банка указал на риск безработицы в развивающихся странах - 13.04.2026, ПРАЙМ
Глава Всемирного банка указал на риск безработицы в развивающихся странах
Глава Всемирного банка (ВБ) Аджай Банга выразил обеспокоенность по поводу перспектив рынка труда в развивающихся странах, в частности, касательно дефицита... | 13.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-13T11:38+0300
2026-04-13T11:38+0300
финансы
мировая экономика
ближний восток
https://cdnn.1prime.ru/img/82797/16/827971692_0:356:3000:2044_1920x0_80_0_0_4423537daccbe143259024f513fc1daa.jpg
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Глава Всемирного банка (ВБ) Аджай Банга выразил обеспокоенность по поводу перспектив рынка труда в развивающихся странах, в частности, касательно дефицита рабочих мест. "При нынешних тенденциях эти экономики создадут лишь около 400 миллионов рабочих мест, в результате чего дефицит составит 800 миллионов рабочих мест", - сказал Банга агентству Рейтер. При этом в течение следующих 10-15 лет трудоспособного возраста в развивающихся странах достигнут 1,2 миллиарда человек, заявил глава ВБ. Вместе с тем Банга отмечает и сложность оценки в долгосрочной перспективе, учитывая краткосрочные потрясения, с которыми столкнулась мировая экономика с начала ковида, а самым недавним стал конфликт на Ближнем Востоке, говорится в материале. Глава ВБ также указал, что полон решимости добиваться того, чтобы финансовые чиновники оставались сосредоточенными на долгосрочных проблемах, таких как создание рабочих мест и обеспечение доступа людей к электричеству и чистой воде.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82797/16/827971692_0:75:3000:2325_1920x0_80_0_0_cfb09635e8be2fcdebc41a151635b566.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, мировая экономика, ближний восток
Финансы, Мировая экономика, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
11:38 13.04.2026
 
Глава Всемирного банка указал на риск безработицы в развивающихся странах

Глава ВБ Банга выразил обеспокоенность перспективами рынка труда в развивающихся странах

© flickr.com / World Bank Photo CollectionЗдание Всемирного банка в Вашингтоне
Здание Всемирного банка в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2026
© flickr.com / World Bank Photo Collection
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Глава Всемирного банка (ВБ) Аджай Банга выразил обеспокоенность по поводу перспектив рынка труда в развивающихся странах, в частности, касательно дефицита рабочих мест.
"При нынешних тенденциях эти экономики создадут лишь около 400 миллионов рабочих мест, в результате чего дефицит составит 800 миллионов рабочих мест", - сказал Банга агентству Рейтер.
При этом в течение следующих 10-15 лет трудоспособного возраста в развивающихся странах достигнут 1,2 миллиарда человек, заявил глава ВБ.
Вместе с тем Банга отмечает и сложность оценки в долгосрочной перспективе, учитывая краткосрочные потрясения, с которыми столкнулась мировая экономика с начала ковида, а самым недавним стал конфликт на Ближнем Востоке, говорится в материале.
Глава ВБ также указал, что полон решимости добиваться того, чтобы финансовые чиновники оставались сосредоточенными на долгосрочных проблемах, таких как создание рабочих мест и обеспечение доступа людей к электричеству и чистой воде.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала