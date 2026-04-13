Глава Всемирного банка указал на риск безработицы в развивающихся странах

2026-04-13T11:38+0300

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Глава Всемирного банка (ВБ) Аджай Банга выразил обеспокоенность по поводу перспектив рынка труда в развивающихся странах, в частности, касательно дефицита рабочих мест. "При нынешних тенденциях эти экономики создадут лишь около 400 миллионов рабочих мест, в результате чего дефицит составит 800 миллионов рабочих мест", - сказал Банга агентству Рейтер. При этом в течение следующих 10-15 лет трудоспособного возраста в развивающихся странах достигнут 1,2 миллиарда человек, заявил глава ВБ. Вместе с тем Банга отмечает и сложность оценки в долгосрочной перспективе, учитывая краткосрочные потрясения, с которыми столкнулась мировая экономика с начала ковида, а самым недавним стал конфликт на Ближнем Востоке, говорится в материале. Глава ВБ также указал, что полон решимости добиваться того, чтобы финансовые чиновники оставались сосредоточенными на долгосрочных проблемах, таких как создание рабочих мест и обеспечение доступа людей к электричеству и чистой воде.

