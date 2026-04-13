Эксперт оценил последствия блокады Ормузского пролива - 13.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260413/blokada-869131222.html
Эксперт оценил последствия блокады Ормузского пролива
Эксперт оценил последствия блокады Ормузского пролива - 13.04.2026, ПРАЙМ
Эксперт оценил последствия блокады Ормузского пролива
Блокада Ормузского пролива может привести к нехватке алюминия в объеме до 3 миллионов тонн, однако Китай способен компенсировать выпадающие мощности, что... | 13.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-13T19:13+0300
2026-04-13T19:13+0300
экономика
мировая экономика
ормузский пролив
сша
китай
дональд трамп
ук альфа-капитал
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/05/868047775_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_27feb47dba7525e5680594d16fcc3fca.jpg
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Блокада Ормузского пролива может привести к нехватке алюминия в объеме до 3 миллионов тонн, однако Китай способен компенсировать выпадающие мощности, что сгладит давление на цены, такое мнение высказал РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Центральное командование ВС США (CENTCOM) вечером в понедельник приступило к блокаде Ормузского пролива, исполняя поручение президента Дональда Трампа после провала переговоров Вашингтона и Тегерана. "В регионе сосредоточено порядка 6 и более миллионов тонн годовых мощностей (по выпуску алюминия - ред.), что эквивалентно примерно 10% мирового потребления. Частичная переориентация потоков через альтернативные маршруты и дозагрузка свободных мощностей за пределами региона могут снизить масштаб шока, однако в базовом сценарии дефицит оценивается до 3 миллиона тонн", - прокомментировал Скрябин блокаду пролива. Он отметил, что текущая ситуация определяется прежде всего геополитическим фактором, который резко ограничил логистику поставок. Дальнейшая динамика цен будет зависеть от продолжительности ограничений судоходства через Ормуз. При этом эксперт подчеркнул, что важно учитывать два ключевых фактора. Во-первых, ограничение судоходства в любом случае не является устойчивым в долгосрочной перспективе, и его восстановление будет оказывать давление на стоимость. "Во-вторых, критическим элементом остается реакция Китая: при действующем ограничении производства на уровне около 45 миллионов тонн в год возможна его корректировка вверх, что потенциально способно частично компенсировать глобальный дефицит предложения и смягчить ценовое давление", - резюмировал Скрябин. В понедельник биржевая цена алюминия выросла до самого высокого уровня с марта 2022 года, максимальное значение достигло 3546,3 доллара за тонну. Иран и США после объявления двухнедельного прекращения огня провели 11 апреля в Исламабаде длительные переговоры, по итогам которых однако не смогли прийти к соглашению. Трамп 12 апреля заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него.Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.
ормузский пролив
сша
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/05/868047775_60:0:951:668_1920x0_80_0_0_951db101c02f5e581cfbd6884e428450.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, ормузский пролив, сша, китай, дональд трамп, ук альфа-капитал
Экономика, Мировая экономика, Ормузский пролив, США, КИТАЙ, Дональд Трамп, УК Альфа-Капитал
19:13 13.04.2026
 
Эксперт оценил последствия блокады Ормузского пролива

Эксперт Скрябин заявил, что блокада Ормузского пролива может привести к дефициту алюминия

© AP Photo / Kamran JebreiliНефтяные танкеры в Ормузском проливе
Нефтяные танкеры в Ормузском проливе - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2026
Нефтяные танкеры в Ормузском проливе. Архивное фото
© AP Photo / Kamran Jebreili
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Блокада Ормузского пролива может привести к нехватке алюминия в объеме до 3 миллионов тонн, однако Китай способен компенсировать выпадающие мощности, что сгладит давление на цены, такое мнение высказал РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.
Центральное командование ВС США (CENTCOM) вечером в понедельник приступило к блокаде Ормузского пролива, исполняя поручение президента Дональда Трампа после провала переговоров Вашингтона и Тегерана.
"В регионе сосредоточено порядка 6 и более миллионов тонн годовых мощностей (по выпуску алюминия - ред.), что эквивалентно примерно 10% мирового потребления. Частичная переориентация потоков через альтернативные маршруты и дозагрузка свободных мощностей за пределами региона могут снизить масштаб шока, однако в базовом сценарии дефицит оценивается до 3 миллиона тонн", - прокомментировал Скрябин блокаду пролива.
Он отметил, что текущая ситуация определяется прежде всего геополитическим фактором, который резко ограничил логистику поставок. Дальнейшая динамика цен будет зависеть от продолжительности ограничений судоходства через Ормуз.
При этом эксперт подчеркнул, что важно учитывать два ключевых фактора. Во-первых, ограничение судоходства в любом случае не является устойчивым в долгосрочной перспективе, и его восстановление будет оказывать давление на стоимость.
"Во-вторых, критическим элементом остается реакция Китая: при действующем ограничении производства на уровне около 45 миллионов тонн в год возможна его корректировка вверх, что потенциально способно частично компенсировать глобальный дефицит предложения и смягчить ценовое давление", - резюмировал Скрябин.
В понедельник биржевая цена алюминия выросла до самого высокого уровня с марта 2022 года, максимальное значение достигло 3546,3 доллара за тонну.
Иран и США после объявления двухнедельного прекращения огня провели 11 апреля в Исламабаде длительные переговоры, по итогам которых однако не смогли прийти к соглашению. Трамп 12 апреля заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него.Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.
Танкер под либерийским флагом, перевозящий сырую нефть из Саудовской Аравии через Ормузский пролив, в порту Мумбаи - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2026
WSJ: судовладельцы отказываются проходить через Ормузский пролив
16:40
 
ЭкономикаМировая экономикаОрмузский проливСШАКИТАЙДональд ТрампУК Альфа-Капитал
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала