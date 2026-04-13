Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство Чехии одобрило законопроект о регулировании цен на топливо - 13.04.2026, ПРАЙМ
Правительство Чехии одобрило законопроект о регулировании цен на топливо
ПРАГА, 13 апр – ПРАЙМ. Правительство Чехии одобрило в понедельник законопроект, который позволит и нынешнему, и будущим кабминам в упрощенном режиме регулировать цены на автомобильное топливо, сообщило Чешское ТВ (ЧТВ) со ссылкой на главу минфина Алену Шиллерову. "Законопроект предназначен для оперативного реагирования на рост цен, вызванный той или иной политической ситуацией, а конкретно ныне - конфликтом на Ближнем Востоке. Это позволит не только нынешнему, но и каждому следующему кабинету министров быстро и решительно реагировать во время кризиса, проводя регулирование цен в форме правительственного постановления, аналогичного нынешнему установлению цен на электроэнергию и газ", - сказала Шиллерова. По словам главы минфина, законопроект уже находится в Палате депутатов парламента. Правительство надеется, что депутаты его обсудят уже во вторник в качестве первого пункта программы заседания, а затем им без проволочек займутся члены верхней палаты, сената. При этом Шиллерова не ожидает, что президент Петр Павел по какой-то причине заблокирует закон. Новый закон должен заменить действующую меру "обуздания" цен на автотопливо, принятую правительством в начале апреля и действующую до конца месяца. На ее основе минфин установил максимально допустимую маржу для продавцов топлива и временно снизил акцизный налог на дизельное топливо. Одновременно с этим минфином ежедневно устанавливается максимальная отпускная цена бензина и дизельного топлива на следующий день.
