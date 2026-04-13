Бронирование отелей в Крыму выросло на 14,2 процента - 13.04.2026, ПРАЙМ
Бронирование отелей в Крыму выросло на 14,2 процента
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Общее количество отельных бронирований в Крыму на весну 2026 года уже на 14,2% превышает аналогичный период 2025 года, рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip. "Весной 2026 года общее количество отельных бронирований в Крыму увеличилось на 14,2% по сравнению с весной 2025 года", - выяснили в OneTwoTrip. По их данным, туристы стали планировать более короткие поездки. Так, средний срок проживания сократился и составил 2,1 дня. Отмечается, что трендом этой весной стало снижение средней стоимости суточного размещения. В 2026 году туристы выбирают средства размещения со средней стоимостью 8,1 тысячи рублей в сутки. "Что на 11,5% меньше, чем весной 2025 года, когда они отдавали предпочтение вариантам за 9,2 тысячи рублей", - подчеркнули в сервисе. Помимо этого, зафиксировано снижение доли заказов с детьми. На весну 2026 году доля "семейных" бронирований в Крыму составила 6,4% в то время как в аналогичный период прошлого года - 10,6%. Лидерами среди направлений Крыма стали Симферополь, его доля - 34,4% от всех бронирований в регионе, Ялта - 28,6% и Алушта - 10,7%. "Также в топ-5 самых востребованных крымских направлений вошли Евпатория с долей 7,5% и Керчь, чей показатель составил 4,3% от общего объема бронирований", - добавили аналитики. В сервисе также определили направления, популярность которых в 2026 году показала наиболее впечатляющую динамику по сравнению с прошлой весной. Так, список городов с самым активным ростом доли в общем объеме бронирований возглавил город Саки, чей показатель увеличился в два раза. "Второе и третье места разделили Заозерное и Коктебель — востребованность отдыха в этих населенных пунктах выросла на 71%", - заключили аналитики.
07:17 13.04.2026 (обновлено: 07:30 13.04.2026)
 
