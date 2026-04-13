В Бразилии ожидают рекордное производство мяса в 2026 году
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260413/conab-869135971.html
В Бразилии ожидают рекордное производство мяса в 2026 году
2026-04-13T23:37+0300
экономика
мировая экономика
бразилия
https://cdnn.1prime.ru/img/80299/59/802995917_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b1769bf186cc9f6bb4fe768f40503b8d.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/80299/59/802995917_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2d355058ccff9415bdedcc835df7c667.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, бразилия
23:37 13.04.2026
 
В Бразилии ожидают рекордное производство мяса в 2026 году

Conab: производство мяса в Бразилии приблизится к рекорду, а экспорт побьет рекорд

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкСвиные туши
Свиные туши - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2026
Свиные туши. Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Производство мяса в Бразилии в 2026 году приблизится к рекорду, достигнув 33,38 миллиона тонн, а экспорт побьет рекорд, прогнозирует национальное сельскохозяйственное агентство Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).
"Ожидается, что в этом году производство свинины и куриного мяса достигнет своего исторического максимума.., превысив 22 миллиона тонн в совокупности. С учетом говядины, общая оценка производства этих трех видов мяса составляет 33,38 миллиона тонн, что близко к прогнозируемому объему на 2025 год, когда в Бразилии был зафиксирован рекордный объем производства", - говорится в сообщении.
"Общий экспорт, включая говядину, должен достичь наивысшего значения в истории", - добавляется там же.
Агентство отмечает, что наибольший прогнозируемый рост в 4% по сравнению с прошлым годом наблюдается в производстве свинины. При поголовье, достигшем, по данным Conab, наилучшего показателя за всю историю наблюдений, эквивалентного 44,8 миллиона голов, предполагается, что общий объем производства этого вида мяса достигнет 5,88 миллиона тонн, превысив показатели предыдущих лет.
Conab ожидает, что Бразилия экспортирует около 1,58 миллиона тонн свинины, что на 6,1% больше по сравнению с 2025 годом и подтверждает постепенный рост рынка со времени пандемии 2020 года. Агентство прогнозирует, что на внутреннем рынке Бразилии будет продано 4,33 миллиона тонн свинины - рост на 3,4%.
В отрасли птицеводства агентство ожидает роста экспорта на 3,6%, до 5,34 миллиона тонн, объем производства должен будет достичь примерно 16 миллионов тонн.
Conab в то же время прогнозирует небольшое снижение производства говядины, которое может достичь 5,3% по сравнению с 2025 годом. Тем не менее в этом году Бразилия должна получить второй результат в истории в 11,3 миллиона тонн и обеспечить экспорт на уровне 8-летнего рекорда - 4,35 миллиона тонн.
Conab отмечает, что прогноз роста экспорта мяса обусловлен увеличением спроса и открытием новых рынков для сбыта продукции.
ЭкономикаМировая экономикаБРАЗИЛИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала