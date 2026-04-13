В Бразилии ожидают рекордное производство мяса в 2026 году

2026-04-13T23:37+0300

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Производство мяса в Бразилии в 2026 году приблизится к рекорду, достигнув 33,38 миллиона тонн, а экспорт побьет рекорд, прогнозирует национальное сельскохозяйственное агентство Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). "Ожидается, что в этом году производство свинины и куриного мяса достигнет своего исторического максимума.., превысив 22 миллиона тонн в совокупности. С учетом говядины, общая оценка производства этих трех видов мяса составляет 33,38 миллиона тонн, что близко к прогнозируемому объему на 2025 год, когда в Бразилии был зафиксирован рекордный объем производства", - говорится в сообщении. "Общий экспорт, включая говядину, должен достичь наивысшего значения в истории", - добавляется там же. Агентство отмечает, что наибольший прогнозируемый рост в 4% по сравнению с прошлым годом наблюдается в производстве свинины. При поголовье, достигшем, по данным Conab, наилучшего показателя за всю историю наблюдений, эквивалентного 44,8 миллиона голов, предполагается, что общий объем производства этого вида мяса достигнет 5,88 миллиона тонн, превысив показатели предыдущих лет. Conab ожидает, что Бразилия экспортирует около 1,58 миллиона тонн свинины, что на 6,1% больше по сравнению с 2025 годом и подтверждает постепенный рост рынка со времени пандемии 2020 года. Агентство прогнозирует, что на внутреннем рынке Бразилии будет продано 4,33 миллиона тонн свинины - рост на 3,4%. В отрасли птицеводства агентство ожидает роста экспорта на 3,6%, до 5,34 миллиона тонн, объем производства должен будет достичь примерно 16 миллионов тонн. Conab в то же время прогнозирует небольшое снижение производства говядины, которое может достичь 5,3% по сравнению с 2025 годом. Тем не менее в этом году Бразилия должна получить второй результат в истории в 11,3 миллиона тонн и обеспечить экспорт на уровне 8-летнего рекорда - 4,35 миллиона тонн. Conab отмечает, что прогноз роста экспорта мяса обусловлен увеличением спроса и открытием новых рынков для сбыта продукции.

