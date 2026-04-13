https://1prime.ru/20260413/dmitriev-869127929.html

Дмитриев связал энергетические потери ЕС с отказом от российского газа

2026-04-13T17:08+0300

энергетика

газ

рф

ближний восток

иран

кирилл дмитриев

урсула фон дер ляйен

ес

ек

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861563293_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8de7f12944c9881543efcc88fe1feeb7.jpg

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев связал энергетические потери Евросоюза с отказом от газа из России. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что кризис на Ближнем Востоке оказывает огромное влияние на экономику Евросоюза. Она также сообщила, что ЕК предложит использовать нефтяные резервы в ЕС, чтобы повлиять на цены на фоне энергетического кризиса. "Решение Урсулы "Без топлива" фон дер Ляйен отказаться от использования надежной и доступной российской энергии привели к увеличению расходов ЕС на энергию на 26 миллиардов долларов только за последние полтора месяца. Это примерно 130 долларов на домохозяйство ЕС, и это лишь начало, поскольку нехватка топлива начинается на этой неделе", - написал Дмитриев в соцсети X. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо.

https://1prime.ru/20260412/dmitriev-869099650.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

