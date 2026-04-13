Дмитриев связал энергетические потери ЕС с отказом от российского газа - 13.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Энергетика
https://1prime.ru/20260413/dmitriev-869127929.html
Дмитриев связал энергетические потери ЕС с отказом от российского газа
Дмитриев связал энергетические потери ЕС с отказом от российского газа - 13.04.2026, ПРАЙМ
Дмитриев связал энергетические потери ЕС с отказом от российского газа
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... | 13.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-13T17:08+0300
2026-04-13T17:08+0300
энергетика
газ
рф
ближний восток
иран
кирилл дмитриев
урсула фон дер ляйен
ес
ек
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861563293_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8de7f12944c9881543efcc88fe1feeb7.jpg
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев связал энергетические потери Евросоюза с отказом от газа из России. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что кризис на Ближнем Востоке оказывает огромное влияние на экономику Евросоюза. Она также сообщила, что ЕК предложит использовать нефтяные резервы в ЕС, чтобы повлиять на цены на фоне энергетического кризиса. "Решение Урсулы "Без топлива" фон дер Ляйен отказаться от использования надежной и доступной российской энергии привели к увеличению расходов ЕС на энергию на 26 миллиардов долларов только за последние полтора месяца. Это примерно 130 долларов на домохозяйство ЕС, и это лишь начало, поскольку нехватка топлива начинается на этой неделе", - написал Дмитриев в соцсети X. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо.
https://1prime.ru/20260412/dmitriev-869099650.html
рф
ближний восток
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861563293_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_dbbc94fc2ef9817bc6daa5d97547399b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, рф, ближний восток, иран, кирилл дмитриев, урсула фон дер ляйен, ес, ек
Энергетика, Газ, РФ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ИРАН, Кирилл Дмитриев, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, ЕК
17:08 13.04.2026
 
Дмитриев связал энергетические потери ЕС с отказом от российского газа

Глава РФПИ Дмитриев: энергетические потери ЕС связаны с отказом от российского газа

© РИА Новости . Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПредседатель правления Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Председатель правления Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2026
Председатель правления Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев связал энергетические потери Евросоюза с отказом от газа из России.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что кризис на Ближнем Востоке оказывает огромное влияние на экономику Евросоюза. Она также сообщила, что ЕК предложит использовать нефтяные резервы в ЕС, чтобы повлиять на цены на фоне энергетического кризиса.
"Решение Урсулы "Без топлива" фон дер Ляйен отказаться от использования надежной и доступной российской энергии привели к увеличению расходов ЕС на энергию на 26 миллиардов долларов только за последние полтора месяца. Это примерно 130 долларов на домохозяйство ЕС, и это лишь начало, поскольку нехватка топлива начинается на этой неделе", - написал Дмитриев в соцсети X.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо.
ЭнергетикаГазРФБЛИЖНИЙ ВОСТОКИРАНКирилл ДмитриевУрсула фон дер ЛяйенЕСЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала