Внебиржевой курс доллара опустился ниже 76 рублей
2026-04-13T11:44+0300
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 76 рублей, впервые с 25 февраля, следует из данных торгов. К 11.18 мск курс доллара теряет 75 копеек относительно предыдущего закрытия, снижаясь до 75,92 рубля. После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом 2024 года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
https://1prime.ru/20260413/yuan-869116447.html
https://1prime.ru/20260413/ekonomist-869109389.html
Внебиржевой курс доллара опустился впервые с 25 февраля ниже 76 рублей
Курс юаня снизился в начале торгов до 11,17 рубля
Экономист оценил вероятность ухода доллара в диапазон 70-75 рублей