Экономист оценил вероятность ухода доллара в диапазон 70-75 рублей

Экономист оценил вероятность ухода доллара в диапазон 70-75 рублей - 13.04.2026, ПРАЙМ

Экономист оценил вероятность ухода доллара в диапазон 70-75 рублей

Баланс российского валютного рынка складывается в пользу рубля, и есть вероятность ухода курса доллара в диапазон 70-75 рублей уже в мае при текущем внебиржевом | 13.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-13T02:48+0300

2026-04-13T02:48+0300

2026-04-13T02:56+0300

минфин рф

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Баланс российского валютного рынка складывается в пользу рубля, и есть вероятность ухода курса доллара в диапазон 70-75 рублей уже в мае при текущем внебиржевом курсе около 76,5 рубля, прокомментировал РИА Новости главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров. Рубль почти непрерывно укрепляется с третьей декады марта, в апреле его рост ускорился. В итоге официальный курс доллара от ЦБ РФ упал за этот период с 84,84 рубля до 76,97 рубля (-9,3%). Юань на Мосбирже скатился от 12,65 рубля до 11,21 рубля (-11,4%). Валютный рынок остался наедине с собой, Минфина РФ, покупающего валюту, согласно бюджетному правилу, в Фонд национального благосостояния (ФНБ), при дорогой нефти, на нем нет, отмечает эксперт. "Только экспортеры продают валюту под налоги. Импортеры работают через агентские схемы, и спрос на валюту с их стороны невелик. Высокая валютная выручка марта сейчас давит на курс валют. Помимо нефти, подорожали прочие товары, выручка от реализации которых также поступает на рынок", - продолжает Федоров. Пока Минфин не вернется на рынок с покупками валюты в ФНБ, рубль будет сохраняться крепким, считает эксперт. "Во многом дальнейшая динамика курса будет зависеть от экспортных цен. Вероятность ухода доллара в диапазон 70-75 рублей в мае ненулевая", - резюмирует он. Минфин в начале марта приостановил операции с валютой и золотом на внутреннем рынке в связи с планируемыми изменениями базовой цены на нефть в бюджетном правиле и не будет проводить их вплоть до 1 июля. При возобновлении операций объем отложенных покупок или продаж за этот период будет уточнен с учетом новой базовой цены на нефть.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, рф, минфин, "бкс мир инвестиций", минфин рф