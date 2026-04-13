Эксперт рассказала, кто получит допвыплаты к пенсии в мае

2026-04-13T03:30+0300

юлия финогенова

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Прибавку к пенсии в мае получат бывшие члены летных экипажей авиации и работники угольной промышленности, а также граждане, которым исполнилось 80 лет в апреле, или те, которым была присвоена первая группа инвалидности, сообщила РИА Новости профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Финогенова. "В мае не предусмотрена индексация пенсий, но ряду категорий граждан пенсия будет пересчитана в сторону увеличения. Во-первых, это касается бывших членов летных экипажей авиации и работников угольной промышленности, для которых ежемесячный пересчет пенсионной надбавки к страховой пенсии по старости станет вторым в этом году, поскольку она осуществляется четыре раза в год", - сказала Финогенова. Эксперт пояснила, что размер надбавки для этих групп граждан зависит от уровня зарплаты и продолжительности специального стажа. Финогенова добавила, что дополнительные выплаты получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, постоянно проживающие в России, а также в Латвии, Литве и Эстонии. С 2019 года им ежегодно ко Дню Победы выплачивается по 10 тысяч рублей. "Следующая категория - это граждане, которым исполнилось 80 лет в апреле, или те граждане, которым была присвоена первая группа инвалидности. Для них будет увеличена фиксированная выплата в составе страховой пенсии. В 2026 году фиксированная выплата составляет 9584,69 рубля без учета районного коэффициента", - отметила Финогенова. Эксперт указала, что после повышения фиксированная выплата увеличится вдвое - до 19169,38 рубля в месяц. Если инвалид первой группы достигает возраста 80 лет, то он уже не имеет права на увеличение фиксированной выплаты во второй раз. По словам Финогеновой, доплаты предусмотрены также пенсионерам с иждивенцами. Фиксированная выплата увеличивается на одну треть за каждого нетрудоспособного члена семьи, но не более чем за трех человек.​

