Юрист оценил возможность отключения воды во всем доме из-за долгов соседей - 13.04.2026, ПРАЙМ
Юрист оценил возможность отключения воды во всем доме из-за долгов соседей
2026-04-13T03:51+0300
2026-04-13T04:04+0300
03:51 13.04.2026 (обновлено: 04:04 13.04.2026)
 
Юрист оценил возможность отключения воды во всем доме из-за долгов соседей

РИА Новости: Гужов назвал незаконным отключение воды в доме из-за долгов соседей

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Отключение воды во всем многоквартирном доме из-за задолженности за ЖКУ у отдельных жильцов является незаконным и нарушает права добросовестных собственников, сообщил РИА Новости доцент факультета менеджмента Президентской академии Станислав Гужов.
"Отключение воды всему многоквартирному дому из-за долгов отдельных квартир является серьезным нарушением законодательства и ущемлением прав добросовестных собственников", - сказал Гужов.
Он отметил, что, согласно Жилищному кодексу РФ, обязанность по оплате коммунальных услуг возлагается исключительно на владельцев или нанимателей конкретных помещений, а применение санкций к жильцам, не имеющим задолженности, неправомерно.
"В случае незаконного отключения воды всем жителям дома рекомендуется сначала обратиться в управляющую организацию с письменным требованием восстановить услугу, а если вопрос не решен, то подать жалобу в Государственную жилищную инспекцию, прокуратуру", - уточнил Гужов.
Он добавил, что подобная практика не только нарушает нормы права, но и подрывает основы социальной справедливости и доверия между гражданами и коммунальными службами.​
 
