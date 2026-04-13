https://1prime.ru/20260413/ekspert-869109825.html

Юрист оценил возможность отключения воды во всем доме из-за долгов соседей

Юрист оценил возможность отключения воды во всем доме из-за долгов соседей - 13.04.2026, ПРАЙМ

Юрист оценил возможность отключения воды во всем доме из-за долгов соседей

Отключение воды во всем многоквартирном доме из-за задолженности за ЖКУ у отдельных жильцов является незаконным и нарушает права добросовестных собственников,...

2026-04-13T03:51+0300

2026-04-13T03:51+0300

2026-04-13T04:04+0300

недвижимость

энергетика

общество

рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869109825.jpg?1776042286

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Отключение воды во всем многоквартирном доме из-за задолженности за ЖКУ у отдельных жильцов является незаконным и нарушает права добросовестных собственников, сообщил РИА Новости доцент факультета менеджмента Президентской академии Станислав Гужов. "Отключение воды всему многоквартирному дому из-за долгов отдельных квартир является серьезным нарушением законодательства и ущемлением прав добросовестных собственников", - сказал Гужов. Он отметил, что, согласно Жилищному кодексу РФ, обязанность по оплате коммунальных услуг возлагается исключительно на владельцев или нанимателей конкретных помещений, а применение санкций к жильцам, не имеющим задолженности, неправомерно. "В случае незаконного отключения воды всем жителям дома рекомендуется сначала обратиться в управляющую организацию с письменным требованием восстановить услугу, а если вопрос не решен, то подать жалобу в Государственную жилищную инспекцию, прокуратуру", - уточнил Гужов. Он добавил, что подобная практика не только нарушает нормы права, но и подрывает основы социальной справедливости и доверия между гражданами и коммунальными службами.​

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, общество , рф