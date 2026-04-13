Эксперт назвал оптимальный ритм пересмотра личного бюджета - 13.04.2026, ПРАЙМ
Эксперт назвал оптимальный ритм пересмотра личного бюджета
Оптимальный ритм пересмотра личного бюджета – раз в месяц, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов. | 13.04.2026, ПРАЙМ
05:16 13.04.2026 (обновлено: 05:43 13.04.2026)
 
РИА Новости: финансист Смирнов посоветовал пересматривать бюджет раз в месяц

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Оптимальный ритм пересмотра личного бюджета – раз в месяц, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.
Отвечая на вопрос, как часто стоит пересматривать свой бюджет и корректировать его, он сказал: "Оптимальный ритм для большинства – ежедневное заполнение, недельный промежуточный контроль и полноценный пересмотр раз в месяц".
Раз в неделю достаточно 10–15 минут, чтобы проверить три вещи: не вышли ли вы за лимит по переменным расходам, нет ли подозрительных списаний, сколько осталось до конца недели, указал эксперт.
"Раз в месяц нужен уже нормальный пересмотр: сравнить план и факт, изменить лимиты, пересчитать цели, посмотреть, растут ли накопления", – добавил Смирнов.
До четырех раз в год полезно делать более широкий аудит: не пора ли поднять норму сбережений, сократить постоянные траты, сменить вклад или накопительный счет, пересмотреть страховки и крупные финансовые цели, заключил он.
 
