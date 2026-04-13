https://1prime.ru/20260413/ekspert-869110690.html
Эксперт назвал оптимальный ритм пересмотра личного бюджета
Оптимальный ритм пересмотра личного бюджета – раз в месяц, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов. | 13.04.2026, ПРАЙМ
экономика
финансы
"бкс мир инвестиций"
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869110690.jpg?1776048239
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Оптимальный ритм пересмотра личного бюджета – раз в месяц, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов. Отвечая на вопрос, как часто стоит пересматривать свой бюджет и корректировать его, он сказал: "Оптимальный ритм для большинства – ежедневное заполнение, недельный промежуточный контроль и полноценный пересмотр раз в месяц". Раз в неделю достаточно 10–15 минут, чтобы проверить три вещи: не вышли ли вы за лимит по переменным расходам, нет ли подозрительных списаний, сколько осталось до конца недели, указал эксперт. "Раз в месяц нужен уже нормальный пересмотр: сравнить план и факт, изменить лимиты, пересчитать цели, посмотреть, растут ли накопления", – добавил Смирнов. До четырех раз в год полезно делать более широкий аудит: не пора ли поднять норму сбережений, сократить постоянные траты, сменить вклад или накопительный счет, пересмотреть страховки и крупные финансовые цели, заключил он.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
