ЦБ: ЕС нарушил свою процедуру санкций при блокировке российских активов

ЕС нарушил собственную юридическую процедуру при введении бессрочной блокировки российских суверенных активов, чтобы обойти необходимость принятия такой меры...

2026-04-13T19:57+0300

БРЮССЕЛЬ, 13 апр - ПРАЙМ. ЕС нарушил собственную юридическую процедуру при введении бессрочной блокировки российских суверенных активов, чтобы обойти необходимость принятия такой меры единогласным решением всех государств сообщества, говорится в выдержках из иска Банка России к Совету ЕС, с которым ознакомилось РИА Новости. "Истец утверждает, что регламент был принят на неверном правовом основании, поскольку статья 122 ДФЕС (Договора о функционировании Евросоюза - ред.) не может служить надлежащей основой для принятых мер, так как по своей сути они относятся к ограничительным мерам в отношении субъекта третьего государства и должны были быть приняты на основании статьи 215 ДФЕС, которая требует единогласия членов Совета", - указывается в документе. В иске подчеркивается, что ЕС фактически злоупотребил своими полномочиями, поскольку "использование статьи 122 ДФЕС, таким образом, представляет собой явный обход специальной институциональной процедуры, предусмотренной Договорами для принятия подобных мер, что нарушает распределение полномочий и институциональный баланс". В документе указывается, что ЕС нарушил принцип пропорциональности мер и обязанности по надлежащему мотивированию принятых ограничений. Банк России в конце февраля оспорил в суде в Люксембурге регламент ЕС, который вводит бессрочную блокировку суверенных российских активов. Заявление было подано в порядке статьи 263 Договора о функционировании Европейского союза. Это продолжение работы по оспариванию незаконных действий ЕС в отношении суверенных активов Банка России, отмечал регулятор. ЦБ РФ 12 декабря 2025 года подал иск в Арбитражный суд Москвы к европейскому депозитарию Euroclear из-за попыток ЕС украсть российские замороженные активы. Сумма иска составляет колоссальные 18,2 триллиона рублей - это стоимость самих резервов, а также упущенная выгода ЦБ. Регулятор также думает над возможностью идти в международные суды с последующим приведением в исполнение их актов в других государствах, говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. ЕС 12 декабря принял решение о бессрочной заморозке российских госактивов в странах сообщества. Условием их разморозки названо прекращение конфликта на Украине и компенсация ущерба.

