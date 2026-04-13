Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кризис вокруг Ормузского пролива кредит экономике, заявил экс-дипломат - 13.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260413/friman-869110211.html
Кризис вокруг Ормузского пролива кредит экономике, заявил экс-дипломат
2026-04-13T04:43+0300
2026-04-13T04:52+0300
экономика
энергетика
мировая экономика
сша
иран
ормузский пролив
дональд трамп
джей ди вэнс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869110211.jpg?1776045158
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Кризис вокруг Ормузского пролива продолжает наносить ущерб мировой экономике, несмотря на перемирие между США и Ираном, заявил РИА Новости отставной американский дипломат и бывший помощник министра обороны США по международной безопасности Час Фриман. "Только суда Израиля, Соединенных Штатов и стран, помогающих в агрессии против Ирана, не могут проходить через пролив. В результате международная торговля нефтью и газом была перекрыта. Ущерб, наносимый мировой экономике в виде нехватки топлива, инфляции и финансовых проблем, продолжает непрерывно увеличиваться", - сказал Фриман. При этом, по его словам, для других стран судоходство через Ормузский пролив не прекращалось. "Судоходство через пролив никогда не прекращалось. Суда под флагами стран, не враждебных Ирану или перевозящие грузы между ними, смогли согласовать условия мирного транзита с иранскими властями за уплату сбора. Эта договоренность сохраняется", - добавил он. В субботу Иран и США начали переговоры в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром в воскресенье глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что Иран и США не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров и делегация Штатов вернется домой без сделки. В воскресенье Трамп заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.
Экс-советник Пентагона Фриман: кризис вокруг Ормузского пролива наносит ущерб экономике

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала