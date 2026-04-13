Цены на газ в Европе выросли на пять процентов

2026-04-13T23:50+0300

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в понедельник вечером растут на 5% - до 557 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Ценовой максимум майских (ближайших) фьючерсов по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) был достигнут на открытии и составил 615,9 доллара (+16,6%). Ценовой минимум составил 550,7 доллара (+4,2%). А по состоянию на 22.19 мск показатель находился на уровне 556,8 доллара (+5,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 528,3 доллара за тысячу кубометров. Средние биржевые цены на газ в Европе за март выросли на 59% по сравнению с февралем на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, впервые с февраля 2023 года превысив 600 долларов, следует из расчетов РИА Новости. Цены стали расти после начала ударов США и Израиля по Ирану. Они продолжают держаться выше уровней последних двух лет. Максимум был достигнут 19 марта и составил 853,7 доллара за тысячу кубометров. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

