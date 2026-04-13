В ГД предложили усилить контроль за капремонтом многоквартирных домов

2026-04-13T00:17+0300

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия") предложил усилить контроль за капитальным ремонтом многоквартирных домов, в том числе ввести дифференцированные гарантийные сроки на работы в зависимости их от типа. Соответствующий законопроект направлен на отзыв в правительство. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается ввести дифференцированные гарантийные сроки: на работы по капитальному ремонту крыш, ограждающих несущих и ненесущих конструкций, в том числе фасадов, - не менее десяти лет; на работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем - не менее семи лет; на иные работы - не менее пяти лет", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Согласно документу, в настоящее время Жилищный кодекс РФ устанавливает единый минимальный гарантийный срок на все виды работ по капитальному ремонту продолжительностью пять лет. Отмечается, что такой подход не учитывает различную интенсивность эксплуатации и фактический срок службы отдельных конструктивных элементов здания, что приводит к преждевременному износу фасадов, крыши и инженерных систем. Проектом также предлагается обязать региональных операторов проводить фото- и видеофиксацию всех этапов капитального ремонта с размещением материалов в открытом доступе, что позволит собственникам контролировать процесс в режиме реального времени. Кроме того, согласно документу, уполномоченные собственниками лица смогут проверять качество и объем работ, знакомиться с документацией, инициировать независимую экспертизу и отказываться от подписания актов до устранения нарушений. "Сегодня люди платят взносы на капитальный ремонт, но зачастую не понимают, что именно происходит с их домом и за что расходуются средства. Мы предлагаем дать собственникам реальные инструменты контроля - от фотофиксации до права не принимать некачественные работы", - сказал Гусев РИА Новости. По словам депутата, это вопрос справедливости и ответственности перед людьми.

