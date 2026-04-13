В Госдуме предложили продлить перерегистрацию недвижимости в новых регионах

В Госдуме предложили продлить перерегистрацию недвижимости в новых регионах - 13.04.2026, ПРАЙМ

В Госдуме предложили продлить перерегистрацию недвижимости в новых регионах

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается продлить срок перерегистрации прав на... | 13.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-13T02:03+0300

2026-04-13T02:03+0300

2026-04-13T02:29+0300

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается продлить срок перерегистрации прав на недвижимость в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях до 1 января 2028 года, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Автором инициативы стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. "Законопроектом предлагается продлить действие временных норм, направленных на обеспечение прав граждан в сфере регистрации прав на объекты недвижимости, расположенные на территориях воссоединенных субъектов, в условиях переходного периода", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Согласно документу, в этих целях предусматривается перенос срока, в течение которого допускается представление документов, необходимых для государственной регистрации прав и государственного кадастрового учета, с 1 июля 2026 года до 1 января 2028 года. В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что необходимость принятия такого закона вызвана большими проблемами с подтверждением прав на недвижимость. По его словам, об этом свидетельствуют многочисленные обращения граждан в партию. "В них говорится о высокой нагрузке на МФЦ и нотариат. Об утрате правоустанавливающих документов из-за боевых действий. О необходимости прохождения длительных судебных процессов для восстановления прав на недвижимость и о многих других проблемах", – уточнил политик.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, недвижимость, сергей миронов