В Госдуме предложили продлить перерегистрацию недвижимости в новых регионах - 13.04.2026, ПРАЙМ
В Госдуме предложили продлить перерегистрацию недвижимости в новых регионах
2026-04-13T02:03+0300
2026-04-13T02:29+0300
В Госдуме предложили продлить перерегистрацию недвижимости в новых регионах

В Госдуму внесут проект о продлении перерегистрации недвижимости в воссоединенных регионах

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается продлить срок перерегистрации прав на недвижимость в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях до 1 января 2028 года, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Автором инициативы стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов.
"Законопроектом предлагается продлить действие временных норм, направленных на обеспечение прав граждан в сфере регистрации прав на объекты недвижимости, расположенные на территориях воссоединенных субъектов, в условиях переходного периода", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Согласно документу, в этих целях предусматривается перенос срока, в течение которого допускается представление документов, необходимых для государственной регистрации прав и государственного кадастрового учета, с 1 июля 2026 года до 1 января 2028 года.
В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что необходимость принятия такого закона вызвана большими проблемами с подтверждением прав на недвижимость. По его словам, об этом свидетельствуют многочисленные обращения граждан в партию.
"В них говорится о высокой нагрузке на МФЦ и нотариат. Об утрате правоустанавливающих документов из-за боевых действий. О необходимости прохождения длительных судебных процессов для восстановления прав на недвижимость и о многих других проблемах", – уточнил политик.
 
