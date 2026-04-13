Глава РФПИ заявил, что распад ЕС лишь ускорится

2026-04-13T07:14+0300

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя мнение британского активиста Томми Робинсона о результатах выборов в Венгрии, заявил, что распад ЕС лишь ускорится. Согласно последним данным, опубликованным Венгерским избирательным офисом по результатам подсчета 98,5% голосов, венгерская оппозиционная партия "Тиса", предварительно, лидирует на парламентских выборах в Венгрии, получая 138 мест из 199. Робинсон, комментируя эти результаты, написал в X, что она будет "вся в дырах", как Лондон, Париж и Берлин. "Это лишь ускорит распад ЕС. Проверьте через четыре месяца, прав ли я", - написал Дмитриев в соцсети Х, комментируя публикацию британского активиста. Власти Венгрии неоднократно заявляли, что "Тиса" в случае прихода к власти будет следовать в фарватере европейской политики, не сможет отказать требованиям Брюсселя, в частности по вопросу приема Украины в ЕС и финансирования Киева.

