Рейсы во Владивосток вынужденно сели в Хабаровске из-за непогоды

2026-04-13T04:43+0300

ВЛАДИВОСТОК, 13 апр - ПРАЙМ. Рейсы из Москвы, Иркутска и Новосибирска были вынуждены сесть в Хабаровске из-за сложных погодных условий в аэропорту Владивостока, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "Сегодня в связи со сложными метеоусловиями в аэропорту "Владивосток" воздушные суда, выполнявшие рейсы во Владивосток из Иркутска, Новосибирска и Москвы, были вынуждены совершить незапланированные посадки в Хабаровске", - говорится в сообщении. В транспортной прокуратуре добавили, что по мере улучшения погодных условий выполнение полетов продолжилось в соответствии с очередностью.

