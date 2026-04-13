https://1prime.ru/20260413/husity-869113283.html

Хуситы предупредили о усилении операций в случае новых атак на Иран

Хуситы предупредили о усилении операций в случае новых атак на Иран - 13.04.2026, ПРАЙМ

Хуситы предупредили о усилении операций в случае новых атак на Иран

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что нарастит масштабы военных операций против США и Израиля, если | 13.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-13T07:59+0300

2026-04-13T07:59+0300

2026-04-13T08:10+0300

мировая экономика

иран

сша

израиль

дональд трамп

джей ди вэнс

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869113283.jpg?1776057008

ДОХА, 13 апр - ПРАЙМ. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что нарастит масштабы военных операций против США и Израиля, если они возобновят атаки на Иран. Хуситы вступили в конфликт на стороне Ирана через месяц после его начала, шесть раз запустив ракеты в сторону Израиля. В минувший четверг их лидер Абдель Малик аль-Хуси заявил, что они помешали США и Израилю использовать Красное море для нападений на Иран. "В случае возобновления агрессии со стороны Америки и враждебного Израиля против Ирана и оси сопротивления позиция Йемена тверда: активно участвовать и наращивать военные операции", - говорится в заявлении министерства иностранных дел правительства "Ансар Алла" для йеменского агентства новостей Saba. Хуситы утверждают, что США пытаются навязать за столом переговоров то, чего стране не удалось добиться военным путем. При этом движение подчеркнуло, что рассматривает заявления американского руководства о выводе конфликта на новый уровень как "побуждение к действию". В субботу Иран и США начали переговоры в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром в воскресенье глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что Иран и США не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров. Представитель МИД Ирана Багаи пояснил, что по ряду вопросов взаимопонимание достигнуто, но по двум-трем ключевым пунктам их позиции остались далекими.

иран

сша

израиль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, иран, сша, израиль, дональд трамп, джей ди вэнс, мид