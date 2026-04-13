Хуситы предупредили о усилении операций в случае новых атак на Иран - 13.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260413/husity-869113283.html
Хуситы предупредили о усилении операций в случае новых атак на Иран
Хуситы предупредили о усилении операций в случае новых атак на Иран - 13.04.2026, ПРАЙМ
Хуситы предупредили о усилении операций в случае новых атак на Иран
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что нарастит масштабы военных операций против США и Израиля, если | 13.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-13T07:59+0300
2026-04-13T08:10+0300
мировая экономика
иран
сша
израиль
дональд трамп
джей ди вэнс
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869113283.jpg?1776057008
ДОХА, 13 апр - ПРАЙМ. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что нарастит масштабы военных операций против США и Израиля, если они возобновят атаки на Иран. Хуситы вступили в конфликт на стороне Ирана через месяц после его начала, шесть раз запустив ракеты в сторону Израиля. В минувший четверг их лидер Абдель Малик аль-Хуси заявил, что они помешали США и Израилю использовать Красное море для нападений на Иран. "В случае возобновления агрессии со стороны Америки и враждебного Израиля против Ирана и оси сопротивления позиция Йемена тверда: активно участвовать и наращивать военные операции", - говорится в заявлении министерства иностранных дел правительства "Ансар Алла" для йеменского агентства новостей Saba. Хуситы утверждают, что США пытаются навязать за столом переговоров то, чего стране не удалось добиться военным путем. При этом движение подчеркнуло, что рассматривает заявления американского руководства о выводе конфликта на новый уровень как "побуждение к действию". В субботу Иран и США начали переговоры в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром в воскресенье глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что Иран и США не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров. Представитель МИД Ирана Багаи пояснил, что по ряду вопросов взаимопонимание достигнуто, но по двум-трем ключевым пунктам их позиции остались далекими.
иран
сша
израиль
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, иран, сша, израиль, дональд трамп, джей ди вэнс, мид
Мировая экономика, ИРАН, США, ИЗРАИЛЬ, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, МИД
07:59 13.04.2026 (обновлено: 08:10 13.04.2026)
 
Хуситы предупредили о усилении операций в случае новых атак на Иран

Хуситы нарастят масштабы операций против США и Израиля в случае новых атак на Иран

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ДОХА, 13 апр - ПРАЙМ. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что нарастит масштабы военных операций против США и Израиля, если они возобновят атаки на Иран.
Хуситы вступили в конфликт на стороне Ирана через месяц после его начала, шесть раз запустив ракеты в сторону Израиля. В минувший четверг их лидер Абдель Малик аль-Хуси заявил, что они помешали США и Израилю использовать Красное море для нападений на Иран.
"В случае возобновления агрессии со стороны Америки и враждебного Израиля против Ирана и оси сопротивления позиция Йемена тверда: активно участвовать и наращивать военные операции", - говорится в заявлении министерства иностранных дел правительства "Ансар Алла" для йеменского агентства новостей Saba.
Хуситы утверждают, что США пытаются навязать за столом переговоров то, чего стране не удалось добиться военным путем. При этом движение подчеркнуло, что рассматривает заявления американского руководства о выводе конфликта на новый уровень как "побуждение к действию".
В субботу Иран и США начали переговоры в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром в воскресенье глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что Иран и США не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров.
Представитель МИД Ирана Багаи пояснил, что по ряду вопросов взаимопонимание достигнуто, но по двум-трем ключевым пунктам их позиции остались далекими.
 
Мировая экономикаИРАНСШАИЗРАИЛЬДональд ТрампДжей Ди ВэнсМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала