Хуситы предупредили о усилении операций в случае новых атак на Иран
2026-04-13T07:59+0300
ДОХА, 13 апр - ПРАЙМ. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что нарастит масштабы военных операций против США и Израиля, если они возобновят атаки на Иран. Хуситы вступили в конфликт на стороне Ирана через месяц после его начала, шесть раз запустив ракеты в сторону Израиля. В минувший четверг их лидер Абдель Малик аль-Хуси заявил, что они помешали США и Израилю использовать Красное море для нападений на Иран. "В случае возобновления агрессии со стороны Америки и враждебного Израиля против Ирана и оси сопротивления позиция Йемена тверда: активно участвовать и наращивать военные операции", - говорится в заявлении министерства иностранных дел правительства "Ансар Алла" для йеменского агентства новостей Saba. Хуситы утверждают, что США пытаются навязать за столом переговоров то, чего стране не удалось добиться военным путем. При этом движение подчеркнуло, что рассматривает заявления американского руководства о выводе конфликта на новый уровень как "побуждение к действию". В субботу Иран и США начали переговоры в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром в воскресенье глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что Иран и США не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров. Представитель МИД Ирана Багаи пояснил, что по ряду вопросов взаимопонимание достигнуто, но по двум-трем ключевым пунктам их позиции остались далекими.
