ИИ в России нужно подвергать цензуре, заявили в Минцифры
2026-04-13T13:09+0300
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Искусственный интеллект в России должен быть подвержен цензуре, которая ограничит определенные вопросы от пользователей, считает замглавы Минцифры РФ Александр Шойтов. "Я считаю, что искусственный интеллект должен быть подвержен цензуре в отличие от гражданина. Людей у нас цензурировать нельзя, у них есть права. А вот конкретно искусственный интеллект - у него на входе и на выходе должны стоять цензуры, которые запрещают определенные запросы, вопросы", - сообщил он в рамках форума "ИИ:режим доверия". В марте Минцифры опубликовало для общественного обсуждения законопроект о регулировании искусственного интеллекта. В частности, документ закрепляет на законодательном уровне само понятие искусственного интеллекта, устанавливает права и обязанности участников рынка и вводит обязательную маркировку фото-, видео- и аудиоконтента, созданного с помощью ИИ.
https://1prime.ru/20260412/britaniya-869098849.html
Замглавы Минцифры Шойтов: искусственный интеллект в России нужно подвергать цензуре