ИИ в России нужно подвергать цензуре, заявили в Минцифры - 13.04.2026, ПРАЙМ
ИИ в России нужно подвергать цензуре, заявили в Минцифры
ИИ в России нужно подвергать цензуре, заявили в Минцифры
13:09 13.04.2026
 
ИИ в России нужно подвергать цензуре, заявили в Минцифры

Замглавы Минцифры Шойтов: искусственный интеллект в России нужно подвергать цензуре

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Искусственный интеллект в России должен быть подвержен цензуре, которая ограничит определенные вопросы от пользователей, считает замглавы Минцифры РФ Александр Шойтов.
"Я считаю, что искусственный интеллект должен быть подвержен цензуре в отличие от гражданина. Людей у нас цензурировать нельзя, у них есть права. А вот конкретно искусственный интеллект - у него на входе и на выходе должны стоять цензуры, которые запрещают определенные запросы, вопросы", - сообщил он в рамках форума "ИИ:режим доверия".
В марте Минцифры опубликовало для общественного обсуждения законопроект о регулировании искусственного интеллекта. В частности, документ закрепляет на законодательном уровне само понятие искусственного интеллекта, устанавливает права и обязанности участников рынка и вводит обязательную маркировку фото-, видео- и аудиоконтента, созданного с помощью ИИ.
