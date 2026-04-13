Россияне в новогодние праздники купили больше икры, показало исследование

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Россияне в период Нового года, Масленицы, 23 февраля и 8 марта купили онлайн больше икры, чем за аналогичный период прошлого года, причем спрос на праздники после новогодних рос значительно сильнее, выяснили Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) и сервис доставки "Купер" в совместном исследовании. "К новогоднему столу-2026 пользователи сервиса "Купер"… купили на 2% больше красной икры, чем годом ранее. Продажи более дорогих видов – щучьей и черной икры – были стабильны. При этом в период Масленицы, 23 февраля и 8 марта объем покупок всех видов премиальной икры вырос значительно: на 10% - щучьей, на 11% - красной и на 13% - черной", - говорится в исследовании. Президент ВАРПЭ Герман Зверев связывает повышение продаж рыбной продукции, особенно премиальной, с трендом на "маленькие радости", закрепившимся в пандемию. "Еще один фактор, который оказывает влияние на праздничные продажи премиальной икры, – это изменение ценовых координат в сознании потребителей: рост цен на товары, услуги, включая развлечения, рестораны и отпуск, изменил их отношение к премиальным продуктам. Теперь икра в сравнении с другими товарами уже не кажется "запредельно дорогой" и потребители охотнее позволяют себе ее в праздники или в качестве подарка", - прокомментировал он. Помимо этого, в исследовании отметили, что традиционно основным периодом продаж икры является Новый год, но в онлайне больше всего икры россияне покупают к Масленице, 23 февраля и 8 марта. По словам аналитиков, в 2026 году в этот период объем проданных банок на потребителя оказался значительно выше, чем в новогодний сезон: по красной икре рост составил 30%, по черной – 26%, по щучьей – 20%. По оценкам ассоциации, объем внутреннего потребления икры в стране колеблется от года в год в зависимости от вылова, но усредненно составляет порядка 17-20 тысяч тонн. Две трети занимает лососевая икра, остальное - щучья, сельдевая, минтаевая, мойвы, трески, и совсем немного - осетровая.

