Группа "Илим" отказалась от иска к "Винзаводу" - 13.04.2026, ПРАЙМ
Группа "Илим" отказалась от иска к "Винзаводу"
Группа "Илим" отказалась от иска к "Винзаводу" - 13.04.2026, ПРАЙМ
Группа "Илим" отказалась от иска к "Винзаводу"
Группа "Илим", один из крупнейших производителей бумаги в России, направила в Суд по интеллектуальным правам ходатайство об отказе от иска, в котором она... | 13.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-13T17:01+0300
2026-04-13T17:01+0300
МОСКВА, 13 апр – ПРАЙМ. Группа "Илим", один из крупнейших производителей бумаги в России, направила в Суд по интеллектуальным правам ходатайство об отказе от иска, в котором она просила прекратить правовую охрану двух товарных знаков благотворительного фонда поддержки и развития современного искусства "Винзавод", говорится в материалах, изученных РИА Новости. Речь идет о комбинированном знаке со словесными элементами "старт" и "площадка молодого искусства", а также с изображением, как сказано в заявке на регистрацию, "красного силуэта дома", на каждом скате двускатной крыши которого "расположены две печные трубы, из которых выходит красное облако". Смысловое значение обозначения, поясняется в заявке, это "отражение совокупности названия заявителя и его деятельности по поддержке и развитию молодого современного искусства в рамках проекта "Старт". Второй бренд выглядит точно так же, только слова написаны по-английски. Товарные знаки "Винзавод" зарегистрировал в 2018 году для одного класса товаров, включающего в себя авторучки, акварели, альбомы, альманахи, атласы, афиши, плакаты, различные виды бумаги, канцтовары и т.д., и для одного класса услуг, включающего в себя агентства по предоставлению моделей для художников, издание книг, написание музыки, парки аттракционов, публикацию интерактивных книг и периодики и другие услуги. По мнению истца АО "Группа "Илим", правообладатель спорные знаки не использует. Иск поступил в суд в ноябре, ходатайство об отказе от иска – в конце марта, оно пока не рассмотрено. "Винзавод" – центр современного искусства в Москве, открытый на территории бывшего винного комбината. Группа "Илим" – одна из ведущих компаний российской целлюлозно-бумажной промышленности, крупнейший производитель целлюлозы в стране. В состав группы входят, в частности, три целлюлозно-бумажных комбината, два гофрозавода и проектный институт "Сибгипробум". Предприятия расположены в Архангельской (г. Коряжма), Иркутской (г. Братск, г. Иркутск, г. Усть–Илимск), Ленинградской (г. Коммунар) и Московской (г. Дмитров) областях, сообщает сайт группы.
бизнес, россия, москва, иркутск
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Иркутск
17:01 13.04.2026
 
Группа "Илим" отказалась от иска к "Винзаводу"

Группа "Илим" отказалась от иска к фонду "Винзавод"

МОСКВА, 13 апр – ПРАЙМ. Группа "Илим", один из крупнейших производителей бумаги в России, направила в Суд по интеллектуальным правам ходатайство об отказе от иска, в котором она просила прекратить правовую охрану двух товарных знаков благотворительного фонда поддержки и развития современного искусства "Винзавод", говорится в материалах, изученных РИА Новости.
Речь идет о комбинированном знаке со словесными элементами "старт" и "площадка молодого искусства", а также с изображением, как сказано в заявке на регистрацию, "красного силуэта дома", на каждом скате двускатной крыши которого "расположены две печные трубы, из которых выходит красное облако".
Смысловое значение обозначения, поясняется в заявке, это "отражение совокупности названия заявителя и его деятельности по поддержке и развитию молодого современного искусства в рамках проекта "Старт". Второй бренд выглядит точно так же, только слова написаны по-английски.
Товарные знаки "Винзавод" зарегистрировал в 2018 году для одного класса товаров, включающего в себя авторучки, акварели, альбомы, альманахи, атласы, афиши, плакаты, различные виды бумаги, канцтовары и т.д., и для одного класса услуг, включающего в себя агентства по предоставлению моделей для художников, издание книг, написание музыки, парки аттракционов, публикацию интерактивных книг и периодики и другие услуги.
По мнению истца АО "Группа "Илим", правообладатель спорные знаки не использует. Иск поступил в суд в ноябре, ходатайство об отказе от иска – в конце марта, оно пока не рассмотрено.
"Винзавод" – центр современного искусства в Москве, открытый на территории бывшего винного комбината.
Группа "Илим" – одна из ведущих компаний российской целлюлозно-бумажной промышленности, крупнейший производитель целлюлозы в стране. В состав группы входят, в частности, три целлюлозно-бумажных комбината, два гофрозавода и проектный институт "Сибгипробум". Предприятия расположены в Архангельской (г. Коряжма), Иркутской (г. Братск, г. Иркутск, г. Усть–Илимск), Ленинградской (г. Коммунар) и Московской (г. Дмитров) областях, сообщает сайт группы.
