Фондовые индексы Европы снижаются из-за опасений вокруг мировой экономики

2026-04-13T12:47+0300

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник снижаются из-за опасений вокруг мировой экономики, на которую оказывает влияние заметный рост цен на нефть, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 12.13 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,31% относительно предыдущего закрытия - до 10 567,26 пункта, французский CAC 40 - на 0,86%, до 8 188,73 пункта, немецкий DAX - на 1,1%, до 23 593,68 пункта. Аналитики оценивают динамику цен на нефть и ее влияние на мировую экономику из-за недавних геополитических событий на Ближнем Востоке. Так, в понедельник днем котировки марок Brent и WTI растут более чем на 8%. "Время играет против рынков: каждый день, который проходит при таких высоких ценах на нефть, оказывает давление на экономический рост в мире и подталкивает инфляцию к росту", - комментирует агентству Блумберг руководитель отдела европейских акций AXA IM Жиль Гибу (Gilles Guibout). В субботу Иран и США начали переговоры в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром в воскресенье глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что Иран и США не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров и делегация Штатов вернется домой без сделки. Позднее в воскресенье Трамп заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив. Акции люксовой компании LVMH дешевеют на торгах понедельника на 1,7%, Kering - на 2,77%, Hermes - на 1,65%. Ранее агентство Рейтер сообщило о снижении продаж крупных европейских компаний сектора в Дубае и Абу-Даби из-за ближневосточного конфликта. Так, согласно источнику, которого приводит агентство, продажи люксовых брендов в марте сократились на 30-50% в торговом центре Mall of the Emirates.

рынок, торги, индексы, сша, иран, европа, дональд трамп, джей ди вэнс, dax, lvmh