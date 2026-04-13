Фондовые индексы Европы снижаются из-за опасений вокруг мировой экономики - 13.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260413/indeks-869120690.html
Фондовые индексы Европы снижаются из-за опасений вокруг мировой экономики
экономика
рынок
торги
индексы
сша
иран
европа
дональд трамп
джей ди вэнс
dax
https://cdnn.1prime.ru/img/83550/72/835507267_0:146:3125:1903_1920x0_80_0_0_ad5abe3c41032006f8974a6efa36349b.jpg
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник снижаются из-за опасений вокруг мировой экономики, на которую оказывает влияние заметный рост цен на нефть, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 12.13 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,31% относительно предыдущего закрытия - до 10 567,26 пункта, французский CAC 40 - на 0,86%, до 8 188,73 пункта, немецкий DAX - на 1,1%, до 23 593,68 пункта. Аналитики оценивают динамику цен на нефть и ее влияние на мировую экономику из-за недавних геополитических событий на Ближнем Востоке. Так, в понедельник днем котировки марок Brent и WTI растут более чем на 8%. "Время играет против рынков: каждый день, который проходит при таких высоких ценах на нефть, оказывает давление на экономический рост в мире и подталкивает инфляцию к росту", - комментирует агентству Блумберг руководитель отдела европейских акций AXA IM Жиль Гибу (Gilles Guibout). В субботу Иран и США начали переговоры в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром в воскресенье глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что Иран и США не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров и делегация Штатов вернется домой без сделки. Позднее в воскресенье Трамп заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив. Акции люксовой компании LVMH дешевеют на торгах понедельника на 1,7%, Kering - на 2,77%, Hermes - на 1,65%. Ранее агентство Рейтер сообщило о снижении продаж крупных европейских компаний сектора в Дубае и Абу-Даби из-за ближневосточного конфликта. Так, согласно источнику, которого приводит агентство, продажи люксовых брендов в марте сократились на 30-50% в торговом центре Mall of the Emirates.
https://1prime.ru/20260410/atr--869048231.html
https://1prime.ru/20260403/indeksy-868865894.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83550/72/835507267_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_f2f09234f3692cd42e37cf75bf50c62c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
12:47 13.04.2026
 
© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкГрафик
График - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2026
График. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Здание Шанхайской фондовой биржи - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2026
Фондовые индексы АТР в основном растут
10 апреля, 08:26
Биржа - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2026
Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно в пятницу утром
3 апреля, 08:18
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала