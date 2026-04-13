Россия и Индонезия работают над контрактами на поставки энергоресурсов - 13.04.2026, ПРАЙМ
Энергетика
Россия и Индонезия работают над контрактами на поставки энергоресурсов
2026-04-13T19:34+0300
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Россия и Индонезия работают над долгосрочными контрактами на поставки энергоресурсов по взаимовыгодной цене, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. Ранее он отметил, что Россия получила от Индонезии запрос на поставки нефтепродуктов. "Если раньше Индонезия всю продукцию приобретала в основном из других стран, Соединенные Штаты Америки, Арабские Эмираты и Австралия, то теперь они рассматривают вопрос с учетом возникшей ситуации в (Ормузском - ред.) проливе, надежности поставок. Сейчас у нас идет серьезная работа по формированию долгосрочных контрактов по взаимовыгодной цене", - сказал он в интервью Первому каналу, комментируя сотрудничество двух стран в энергетике.
19:34 13.04.2026
 
Министр энергетики Цивилев: Россия и Индонезия работают над долгосрочными контрактами

Сергей Цивилев. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Россия и Индонезия работают над долгосрочными контрактами на поставки энергоресурсов по взаимовыгодной цене, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
Ранее он отметил, что Россия получила от Индонезии запрос на поставки нефтепродуктов.
"Если раньше Индонезия всю продукцию приобретала в основном из других стран, Соединенные Штаты Америки, Арабские Эмираты и Австралия, то теперь они рассматривают вопрос с учетом возникшей ситуации в (Ормузском - ред.) проливе, надежности поставок. Сейчас у нас идет серьезная работа по формированию долгосрочных контрактов по взаимовыгодной цене", - сказал он в интервью Первому каналу, комментируя сотрудничество двух стран в энергетике.
Президент России Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2026
Путин назвал перспективные области взаимодействия России и Индонезии
15:20
 
