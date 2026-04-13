Россия и Индонезия работают над контрактами на поставки энергоресурсов

Россия и Индонезия работают над долгосрочными контрактами на поставки энергоресурсов по взаимовыгодной цене, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. | 13.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-13T19:34+0300

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Россия и Индонезия работают над долгосрочными контрактами на поставки энергоресурсов по взаимовыгодной цене, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. Ранее он отметил, что Россия получила от Индонезии запрос на поставки нефтепродуктов. "Если раньше Индонезия всю продукцию приобретала в основном из других стран, Соединенные Штаты Америки, Арабские Эмираты и Австралия, то теперь они рассматривают вопрос с учетом возникшей ситуации в (Ормузском - ред.) проливе, надежности поставок. Сейчас у нас идет серьезная работа по формированию долгосрочных контрактов по взаимовыгодной цене", - сказал он в интервью Первому каналу, комментируя сотрудничество двух стран в энергетике.

