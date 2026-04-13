Россия и Индонезия договорились о сотрудничестве в энергетике - 13.04.2026, ПРАЙМ
Энергетика
https://1prime.ru/20260413/indoneziya-869134505.html
Россия и Индонезия договорились о сотрудничестве в энергетике
2026-04-13T21:53+0300
21:53 13.04.2026
 
Россия и Индонезия договорились о сотрудничестве в энергетике

Договоренности по нефти и газу достигнуты в ходе переговоров президентов РФ и Индонезии

Президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 13 апр - ПРАЙМ. Ряд договоренностей, в том числе по сотрудничеству в энергетическом секторе, включая нефть и газ, был достигнут в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина со своим индонезийским коллегой Прабово Субианто в Москве, заявило правительство Индонезии в опубликованном в соцсетях пресс-релизе.
В понедельник в Москве прошли переговоры Путина и Прабово Субианто. По данным правительства Индонезии, лидеры общались на протяжении пяти часов, включая трехчасовую закрытую встречу тет-а-тет между двумя президентами.
"В ходе двусторонних переговоров было достигнуто несколько договорённостей, в том числе об укреплении долгосрочного сотрудничества в энергетическом секторе, включая обеспечение энергетической безопасности в сфере нефти и газа, а также развитие переработки (хилиризации)", - говорится в заявлении секретариата правительства Индонезии в Instagram*.
Уточняется, что лидеры России и Индонезии также договорились продолжить сотрудничество в области образования, научных исследований и технологий, сельского хозяйства, а также "инвестиций в различные сектора, особенно в развитие промышленности в Индонезии".
"Известно, что Россия занимает очень стратегическое положение в глобальном мире. Помимо того, что она является одной из стран с правом вето в ООН и одним из основателей БРИКС, Россия — одна из крупнейших мировых держав с огромными природными ресурсами", - подчеркнули в индонезийском правительстве.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
"Росатом" ведет переговоры с Индонезией по строительству плавучих АЭС
19:41
 
