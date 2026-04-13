https://1prime.ru/20260413/indoneziya-869134505.html

Россия и Индонезия договорились о сотрудничестве в энергетике - 13.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-13T21:53+0300

энергетика

россия

индонезия

рф

москва

владимир путин

прабово субианто

instagram

meta

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/0c/869102180_0:0:2999:1688_1920x0_80_0_0_d8d6095d79531671dfdb273f1825702c.jpg

ДЖАКАРТА, 13 апр - ПРАЙМ. Ряд договоренностей, в том числе по сотрудничеству в энергетическом секторе, включая нефть и газ, был достигнут в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина со своим индонезийским коллегой Прабово Субианто в Москве, заявило правительство Индонезии в опубликованном в соцсетях пресс-релизе. В понедельник в Москве прошли переговоры Путина и Прабово Субианто. По данным правительства Индонезии, лидеры общались на протяжении пяти часов, включая трехчасовую закрытую встречу тет-а-тет между двумя президентами. "В ходе двусторонних переговоров было достигнуто несколько договорённостей, в том числе об укреплении долгосрочного сотрудничества в энергетическом секторе, включая обеспечение энергетической безопасности в сфере нефти и газа, а также развитие переработки (хилиризации)", - говорится в заявлении секретариата правительства Индонезии в Instagram*. Уточняется, что лидеры России и Индонезии также договорились продолжить сотрудничество в области образования, научных исследований и технологий, сельского хозяйства, а также "инвестиций в различные сектора, особенно в развитие промышленности в Индонезии". "Известно, что Россия занимает очень стратегическое положение в глобальном мире. Помимо того, что она является одной из стран с правом вето в ООН и одним из основателей БРИКС, Россия — одна из крупнейших мировых держав с огромными природными ресурсами", - подчеркнули в индонезийском правительстве.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://1prime.ru/20260413/likhachev-869131980.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

