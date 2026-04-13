https://1prime.ru/20260413/ingredienty-869110794.html
Свежие фрукты и ягоды для компота не рекомендуется долго кипятить
2026-04-13T05:46+0300
бизнес
здоровье
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869110794.jpg?1776048883
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Свежие фрукты и ягоды не рекомендуется подвергать длительному кипячению при приготовлении компота, чтобы сохранить их цвет, аромат и полезные свойства, следует из проекта ГОСТа русской кухни, который есть в распоряжении РИА Новости. Основными ингредиентами компота являются свежие, свежезамороженные или сушеные фрукты и ягоды, а также вода. Допускается использование сахара, сиропа или варенья. Одной из разновидностей напитка является консервированный компот. Это плоды или ягоды, залитые сахарным сиропом, герметически укупоренные в банки и стерилизованные. Подавать компот рекомендуется в горячем или холодном виде. Консервированные компоты используют как самостоятельное блюдо или в качестве составного ингредиента в других блюдах. Пока рекомендации по русской кухне разработаны только для 133 блюд, но в дальнейшем планируется их расширить. В ГОСТе есть в том числе супы и горячие блюда, салаты, выпечка, закуски, напитки и даже традиционные русские приправы.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, здоровье
