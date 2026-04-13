Свежие фрукты и ягоды для компота не рекомендуется долго кипятить

Свежие фрукты и ягоды не рекомендуется подвергать длительному кипячению при приготовлении компота, чтобы сохранить их цвет, аромат и полезные свойства, следует... | 13.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-13T05:46+0300

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Свежие фрукты и ягоды не рекомендуется подвергать длительному кипячению при приготовлении компота, чтобы сохранить их цвет, аромат и полезные свойства, следует из проекта ГОСТа русской кухни, который есть в распоряжении РИА Новости. Основными ингредиентами компота являются свежие, свежезамороженные или сушеные фрукты и ягоды, а также вода. Допускается использование сахара, сиропа или варенья. Одной из разновидностей напитка является консервированный компот. Это плоды или ягоды, залитые сахарным сиропом, герметически укупоренные в банки и стерилизованные. Подавать компот рекомендуется в горячем или холодном виде. Консервированные компоты используют как самостоятельное блюдо или в качестве составного ингредиента в других блюдах. Пока рекомендации по русской кухне разработаны только для 133 блюд, но в дальнейшем планируется их расширить. В ГОСТе есть в том числе супы и горячие блюда, салаты, выпечка, закуски, напитки и даже традиционные русские приправы.

