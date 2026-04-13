Иран возобновит внутренние авиарейсы в скором времени, заявил министр - 13.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260413/iran-869121785.html
Иран возобновит внутренние авиарейсы в скором времени, заявил министр
Иран возобновит внутренние авиарейсы в скором времени, заявил министр - 13.04.2026, ПРАЙМ
Иран возобновит внутренние авиарейсы в скором времени, заявил министр
Иран возобновит некоторые внутренние авиарейсы в скором времени, заявила министр дорог и городского развития Ирана Фарзане Садек. | 13.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-13T13:24+0300
2026-04-13T13:24+0300
бизнес
иран
сша
израиль
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/83274/82/832748299_0:201:2929:1848_1920x0_80_0_0_5ffc72634d45c248094e73a2cfb5092f.jpg
ТЕГЕРАН, 13 апр - ПРАЙМ. Иран возобновит некоторые внутренние авиарейсы в скором времени, заявила министр дорог и городского развития Ирана Фарзане Садек. "Внутренние перелеты в ряде аэропортов страны будут возобновлены в скором времени", - приводит ее слова гостелерадиокомпания Ирана. Авиавласти Ирана 28 февраля сообщили, что воздушное пространство Ирана закрыто до последующего уведомления из-за конфликта с США и Израилем. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Президент США Дональд Трамп в ночь 8 апреля объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Однако в ходе длительных переговоров в Исламабаде 12 апреля Иран и США не смогли прийти к соглашению.
иран
сша
израиль
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83274/82/832748299_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_baed86ac6ee977acbc069ba0ffba7d79.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, иран, сша, израиль, дональд трамп
Бизнес, ИРАН, США, ИЗРАИЛЬ, Дональд Трамп
13:24 13.04.2026
 
Иран возобновит внутренние авиарейсы в скором времени, заявил министр

Министр Садек: Иран в скором времени возобновит некоторые внутренние авиарейсы

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг посольства Исламской Республики Иран
Флаг посольства Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2026
Флаг посольства Исламской Республики Иран. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ТЕГЕРАН, 13 апр - ПРАЙМ. Иран возобновит некоторые внутренние авиарейсы в скором времени, заявила министр дорог и городского развития Ирана Фарзане Садек.
"Внутренние перелеты в ряде аэропортов страны будут возобновлены в скором времени", - приводит ее слова гостелерадиокомпания Ирана.
Авиавласти Ирана 28 февраля сообщили, что воздушное пространство Ирана закрыто до последующего уведомления из-за конфликта с США и Израилем.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Президент США Дональд Трамп в ночь 8 апреля объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Однако в ходе длительных переговоров в Исламабаде 12 апреля Иран и США не смогли прийти к соглашению.
БизнесИРАНСШАИЗРАИЛЬДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала