Иран возобновит внутренние авиарейсы в скором времени, заявил министр

Иран возобновит некоторые внутренние авиарейсы в скором времени, заявила министр дорог и городского развития Ирана Фарзане Садек.

ТЕГЕРАН, 13 апр - ПРАЙМ. Иран возобновит некоторые внутренние авиарейсы в скором времени, заявила министр дорог и городского развития Ирана Фарзане Садек. "Внутренние перелеты в ряде аэропортов страны будут возобновлены в скором времени", - приводит ее слова гостелерадиокомпания Ирана. Авиавласти Ирана 28 февраля сообщили, что воздушное пространство Ирана закрыто до последующего уведомления из-за конфликта с США и Израилем. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Президент США Дональд Трамп в ночь 8 апреля объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Однако в ходе длительных переговоров в Исламабаде 12 апреля Иран и США не смогли прийти к соглашению.

https://1prime.ru/20260412/shag-869106227.html

https://1prime.ru/20260411/smi-869083427.html

