Аналитик оценил влияние блокады Ирана на торговлю России с Ираном
Блокада Соединенными Штатами иранского побережья практически не угрожает торговле России с Ираном в краткосрочной перспективе, так как она идет по другим...
2026-04-13T20:44+0300
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Блокада Соединенными Штатами иранского побережья практически не угрожает торговле России с Ираном в краткосрочной перспективе, так как она идет по другим направлениям, прокомментировал РИА Новости ведущий аналитик по суверенным и региональным рейтингам агентства "Эксперт РА" Кирилл Лысенко. Центральное командование ВС США (CENTCOM) ранее в понедельник начало блокаду Ормузского пролива. При этом оно указывало, что речь идет о портах как в Персидском, так и в Оманском заливах, которые соединяет между собой Ормузский пролив. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о получении судами уведомлений о начале полной блокады всего побережья Ирана. "Основные поставки проходят через Каспийское море и сухопутные маршруты, которые связывают Россию напрямую с северными регионами Ирана, минуя Персидский залив", - сообщил Лысенко. Однако эти ограничения имеют значение для перевозок, идущих транзитом через Иран в другие страны, обратил внимание эксперт. При этом на мировых рынках сохранение блокировок пролива сдерживает предложение и поддерживает высокий уровень неопределённости на сырьевых рынках, поскольку через пролив проходит значительная часть мирового экспорта углеводородов. "В результате давление на котировки продолжается", - добавил Лысенко. Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как президент Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Но уже утром 12 апреля возглавлявший американскую делегацию вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что стороны не смогли прийти к соглашению. Позднее Трамп объявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил американским ВМС отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.
Аналитик Лысенко: блокада США иранского побережья не угрожает торговле России с Ираном
